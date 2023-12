【KTSF】

網購龍頭Amazon正在幫助一些大學生回家過節。

Amazon與Student Universe合作,為其Prime Student會員提供3千張國內航班優惠機票,票價僅需25美元。

優惠機票將於東岸時間週二上午9點開放,每天將提供1千次優惠機會,為期三天。

未能獲得25元機票的會員,將能夠獲得25美元的機票優惠碼。

如要加入Prime Student,年齡必須在18到24歲之間,或者在二年制或四年制大學就讀。

