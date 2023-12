【灣區新聞】英超球隊曼城「三冠王」獎盃在舊金山展出（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

英格蘭足球超級聯賽球隊曼城在上季狀態大勇,成為「三冠王」,獎盃世界巡迴展覽來到舊金山(三藩市)。

這個獎盃的世界巡迴展覽去過日本、韓國、中國北京,上海以及香港,舊金山是美國的首站,星期日早上7點半,一班球迷就已經到達70號碼頭,欣賞曼城主場對熱刺的比賽直播,而獎盃展覽下午正式開始。

曼城上季的三冠王獎盃在舊金山展出,歐聯、英超和足總盃外,還有先前擊敗西維爾最新奪得的歐洲超級盃獎盃。

在入場前,工作人員先派發紀念品,和一張可以飛住曼城欣賞球賽的抽獎卡,排完隊同獎盃合照後,就去旁邊打印機,拿出剛剛拍攝的照片。

現場亦都有來自英國的足球教練,跟小孩們踢波。

不少身著曼城球衣的球迷來到現場,他們說,在美國見到英國的球隊活動十分難得。

Kevin說:「因為我最喜歡的,英超球隊是曼城。」

他指自己最喜歡的是中場奇雲迪布尼,雖然迪布尼今季因傷缺陣,但依然會等他回來。

Kevin說:「是奇雲迪布尼,我也喜歡夏蘭德,但還是奇雲迪布尼。」

有媽媽帶同女兒過來欣賞奬盃:「我們非常喜歡曼城,我們對獎盃巡迴,感到非常興奮,與我們的朋友,一起慶祝曼城的獎盃巡迴之旅。」

當被問到會否有其他的球隊,可以在今屆成為曼城的競爭對手時,她們就這樣回應:「絕對是曼城,沒有辦法,曼城。」

但現時阿仙奴或利物浦在排行榜的排名都比曼城高1至3分,有球迷就有其他看法。

Jorge說:「我想我們會回來的,我覺得曼城,1月和12月一樣,狀態有點下降,但隨後又回升。」

Alex說:「奇雲迪布尼受傷了,他是曼城中場的關鍵球員。」

Issac說:「可能阿仙奴或利物浦都有可能,他們現在在榜行榜頭幾位。」

葉先生就表示,作為香港人的他,對英超有一定的著迷。

葉先生說:「今日想看看英超的獎盃,我一向都是英超的球迷,不過我就不是支持曼城,我是支持阿仙奴,那我得知,原來這個英超獎盃下方,都會刻上住過往歷屆冠軍得獎,所以就看阿仙奴之前拿過的風采,我想今年獎盃阿仙奴將會重拿,所以這在就看定先。」

曼城的吉祥物Moonchester,亦趁舊金山站的機會去到Chase Center,NBA金州勇士籃球隊的主場,足球獎盃和籃球獎盃並列合照。

曼城獎盃巡迴展覽接著下來12月6和10日,分別在紐約和華盛頓特區舉行,世界巡迴方面,下站將會在巴西。

