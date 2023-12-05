【灣區新聞】英超球隊曼城「三冠王」獎盃在舊金山展出（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

英格蘭足球超級聯賽球隊曼城在上季狀態大勇，成為「三冠王」，獎盃世界巡迴展覽來到舊金山（三藩市）。

這個獎盃的世界巡迴展覽去過日本、韓國、中國北京，上海以及香港，舊金山是美國的首站，星期日早上7點半，一班球迷就已經到達70號碼頭，欣賞曼城主場對熱刺的比賽直播，而獎盃展覽下午正式開始。

曼城上季的三冠王獎盃在舊金山展出，歐聯、英超和足總盃外，還有先前擊敗西維爾最新奪得的歐洲超級盃獎盃。

在入場前，工作人員先派發紀念品，和一張可以飛住曼城欣賞球賽的抽獎卡，排完隊同獎盃合照後，就去旁邊打印機，拿出剛剛拍攝的照片。

現場亦都有來自英國的足球教練，跟小孩們踢波。

不少身著曼城球衣的球迷來到現場，他們說，在美國見到英國的球隊活動十分難得。

Kevin說：「因為我最喜歡的，英超球隊是曼城。」

他指自己最喜歡的是中場奇雲迪布尼，雖然迪布尼今季因傷缺陣，但依然會等他回來。

Kevin說：「是奇雲迪布尼，我也喜歡夏蘭德，但還是奇雲迪布尼。」

有媽媽帶同女兒過來欣賞奬盃：「我們非常喜歡曼城，我們對獎盃巡迴，感到非常興奮，與我們的朋友，一起慶祝曼城的獎盃巡迴之旅。」

當被問到會否有其他的球隊，可以在今屆成為曼城的競爭對手時，她們就這樣回應：「絕對是曼城，沒有辦法，曼城。」

但現時阿仙奴或利物浦在排行榜的排名都比曼城高1至3分，有球迷就有其他看法。

Jorge說：「我想我們會回來的，我覺得曼城，1月和12月一樣，狀態有點下降，但隨後又回升。」

Alex說：「奇雲迪布尼受傷了，他是曼城中場的關鍵球員。」

Issac說：「可能阿仙奴或利物浦都有可能，他們現在在榜行榜頭幾位。」

葉先生就表示，作為香港人的他，對英超有一定的著迷。

葉先生說：「今日想看看英超的獎盃，我一向都是英超的球迷，不過我就不是支持曼城，我是支持阿仙奴，那我得知，原來這個英超獎盃下方，都會刻上住過往歷屆冠軍得獎，所以就看阿仙奴之前拿過的風采，我想今年獎盃阿仙奴將會重拿，所以這在就看定先。」

曼城的吉祥物Moonchester，亦趁舊金山站的機會去到Chase Center，NBA金州勇士籃球隊的主場，足球獎盃和籃球獎盃並列合照。

曼城獎盃巡迴展覽接著下來12月6和10日，分別在紐約和華盛頓特區舉行，世界巡迴方面，下站將會在巴西。

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