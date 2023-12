【加州新聞】COVID、RSV及流感病例近日在加州顯著上升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

專家表示,COVID、RSV呼吸道合胞病毒及流感三大呼吸道疾病的病例,近日在加州有所上升,但入院率和死亡率比去年低。

根據加州公共衛生部(CDPH)發表的最新數據,COVID的7天檢測確診率,自從在8月升至本年度最高後,之後在11月初跌至6.1%,但自此之後再度上升。

而流感在10月最後一個星期,檢測確診率只有2.2%,但兩星期前曾飆升至7.4%,RSV呼吸道合胞病毒的案例亦有同樣的上升趨勢。

The Mercury News報導指,專家表示,特別在接種疫苗的人數相對減少之下,COVID依然是全國入院和死亡的主要原因,但數字遠低於去年的高峰期。

根據CDC聯邦疾控中心數據,加州自10月首個星期起,有22人死於流感,11人死於RSV,而去年同期就有36人死於流感、14人死於RSV。

當局呼籲合資格人士接種流感和COVID疫苗,亦提醒民眾,聯邦食品及藥物管理局(FDA)今年批准了首支為60歲或以上長者及部份孕婦而設的RSV疫苗,建議民眾預防病毒擴散,最好的方法是生病時留在家中、勤洗手、在多人地方戴口罩、保持室內空氣流通。

