【加州新聞】男子被控在洛杉磯槍殺三名無家可歸者

December 5, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
疑犯Jerrid Joseph Powell (LAPD)

【KTSF 張擎鳳報導】

一名男子被指控在洛杉磯槍殺三名無家可歸者，他週一上午出庭。

前檢察官、現任辯護律師Ambrosio Rodriguez說：「我能理解為何洛杉磯露宿者社區今晚如此害怕，並對他被捕會鬆了口氣。」

33歲的Jerrid Powell，現在被警方描述為連環殺手，上個星期二，Powell因在San Dimas跟隨一名男子回家，涉嫌隨後搶劫和謀殺他而被捕。

調查人員表示，，他們已將Powell與上個星期洛杉磯三名無家可歸者被槍殺的事件聯繫起來。

Rodriguez表示，連環殺手通常都會遵循某種模式行事，據稱Powell確實通過針對無家可歸者來做到這一點，但San Dimas男子的遇害，卻打破了這個模式。

但Rodriguez表示，涉及到所有兇殺案都有一個共同點，迄今為止發布的報告和影片，都顯示出兇手的冷血行為。

Rodriguez說：「這是邪惡和冷漠吧？這幾乎就像看著一個人，只想看人死或置人於死地。」

他說，他對Powell多年前冗長的犯罪記錄，以及他是一輛全新寶馬汽車的車主有很多疑問，警方已經追回了寶馬汽車。

Rodriguez表示，Powell被指控的罪行似乎是反社會的，過程中並不隱瞞自己。

Rodriguez說：「顯然他的行為毫無顧忌，並且不在乎有沒有被拘捕。」

他說此案將引起全國關注，因為它涉及大城市中心的兩個非常大的問題，無家可歸人口激增和兇殺案激增，而了解涉案人的心理狀態是關鍵，尤其是要搞清楚，為何他的怒火指向非常脆弱的人群。

Rodriguez認為，出於心理原因，涉案人的腦海裡，正在扮演某種角色。

Rodriguez說：「這符合他腦中的敘述，這就是檢方要說的。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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