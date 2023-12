【加州新聞】男子被控在洛杉磯槍殺三名無家可歸者

【KTSF 張擎鳳報導】

一名男子被指控在洛杉磯槍殺三名無家可歸者,他週一上午出庭。

前檢察官、現任辯護律師Ambrosio Rodriguez說:「我能理解為何洛杉磯露宿者社區今晚如此害怕,並對他被捕會鬆了口氣。」

33歲的Jerrid Powell,現在被警方描述為連環殺手,上個星期二,Powell因在San Dimas跟隨一名男子回家,涉嫌隨後搶劫和謀殺他而被捕。

調查人員表示,,他們已將Powell與上個星期洛杉磯三名無家可歸者被槍殺的事件聯繫起來。

Rodriguez表示,連環殺手通常都會遵循某種模式行事,據稱Powell確實通過針對無家可歸者來做到這一點,但San Dimas男子的遇害,卻打破了這個模式。

但Rodriguez表示,涉及到所有兇殺案都有一個共同點,迄今為止發布的報告和影片,都顯示出兇手的冷血行為。

Rodriguez說:「這是邪惡和冷漠吧?這幾乎就像看著一個人,只想看人死或置人於死地。」

他說,他對Powell多年前冗長的犯罪記錄,以及他是一輛全新寶馬汽車的車主有很多疑問,警方已經追回了寶馬汽車。

Rodriguez表示,Powell被指控的罪行似乎是反社會的,過程中並不隱瞞自己。

Rodriguez說:「顯然他的行為毫無顧忌,並且不在乎有沒有被拘捕。」

他說此案將引起全國關注,因為它涉及大城市中心的兩個非常大的問題,無家可歸人口激增和兇殺案激增,而了解涉案人的心理狀態是關鍵,尤其是要搞清楚,為何他的怒火指向非常脆弱的人群。

Rodriguez認為,出於心理原因,涉案人的腦海裡,正在扮演某種角色。

Rodriguez說:「這符合他腦中的敘述,這就是檢方要說的。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。