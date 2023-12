【灣區新聞】拖著小朋友的華裔母親在奧克蘭華埠被賊人強搶手袋（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)週末發生搶劫案,一名拖著小朋友的華裔母親,光天化日下被賊人強行搶走手袋,藍天使義工巡邏隊表示,華埠有必要增派警員。

奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊提供的閉路電視畫面可見,一名匪徒從後追著事主,搶走她的財物後逃去。

片中除了可以聽到尖叫聲,亦可以看到母親嘗試跑走時,手上一直拖著小朋友,情況險象環生,案發後亦可以聽到有附近車輛響咹。

警方表示,案發在星期六12月2日早上10點多,現場是Franklin街夾8街,匪徒犯案後上了一架接應車輛離開,當局正調查案件。

奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊的鄺偉說,事件反映華埠需要更多警力。

鄺偉說:「我們華埠目前需要增加、增派警察的,因為年尾,這些搶劫和盜竊案是增加了,所以我們華埠的聲音是要增派警察。」

他聯同社區人士星期三會和市議員Nikki Bas會面。

鄺偉說:「我和陳錫澎先生都會叫Nikki Bas過來華埠,和我們商戶見面,讓她親自聽聽華埠的聲音,即使不可以片面聽一些沒有組織過,關於零案件的資料,真正聽聽我們社區的聲音,華埠真的需要警察。」

