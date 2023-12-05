【灣區新聞】拖著小朋友的華裔母親在奧克蘭華埠被賊人強搶手袋（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）週末發生搶劫案，一名拖著小朋友的華裔母親，光天化日下被賊人強行搶走手袋，藍天使義工巡邏隊表示，華埠有必要增派警員。

奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊提供的閉路電視畫面可見，一名匪徒從後追著事主，搶走她的財物後逃去。

片中除了可以聽到尖叫聲，亦可以看到母親嘗試跑走時，手上一直拖著小朋友，情況險象環生，案發後亦可以聽到有附近車輛響咹。

警方表示，案發在星期六12月2日早上10點多，現場是Franklin街夾8街，匪徒犯案後上了一架接應車輛離開，當局正調查案件。

奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊的鄺偉說，事件反映華埠需要更多警力。

鄺偉說：「我們華埠目前需要增加、增派警察的，因為年尾，這些搶劫和盜竊案是增加了，所以我們華埠的聲音是要增派警察。」

他聯同社區人士星期三會和市議員Nikki Bas會面。

鄺偉說：「我和陳錫澎先生都會叫Nikki Bas過來華埠，和我們商戶見面，讓她親自聽聽華埠的聲音，即使不可以片面聽一些沒有組織過，關於零案件的資料，真正聽聽我們社區的聲音，華埠真的需要警察。」

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