【全國新聞】全美約120萬人染HIV病毒 13%不知情

【KTSF 梁展穎報導】

每年的12月1號是世界愛滋日,亦是關注愛滋病的日子,坊間對愛滋病仍有不少誤解,專家說,最重要的是做HIV病毒檢測,和了解防治愛滋病的最新方法。

全美大約有120萬人感染令免疫系統失效的HIV病毒,但當中大約13%的人士受了感染,而並不知情。

俄亥俄州立大學Wexner醫療中心傳染病專家Carlos Malvestutto醫生說:「 他們早期未必察覺,直到病情惡化才知道染上此症。」

雖然隨著醫療進步,感染HIV者壽命和其他人一樣,不過,有些事還是要做的。

Malvestutto醫生說:「人們必須知道自己的情況,並知道HIV檢測非常普及。」

聯邦疾控中心(CDC)建議,年齡介乎13至64的人士,在例行身體檢查時,最少要做一次HIV檢測,不過,Malvestutto醫生說,由於很多人對愛滋病戴上有色眼鏡,對民眾做HIV檢測構成阻礙。

Malvestutto醫生說:「雖然現今有很多HIV資訊,不少人仍然不甚了解。」

目前市面上有多款藥物可以防止感染病毒,不過,很多人不知道有這種藥物,還有多種治療方法,可以減少病毒傳播。

Malvestutto醫生說:「有人感染HIV後病毒被克制,因為他們有服藥,令病毒完全受控,所以他們把病毒傳染給性伴侶的風險為零。」

Malvestutto醫生說,最重要的是,讓所有有需要的人能夠做檢測和得到治療服務。

Malvestutto醫生說:「就算今天有治療方法,但無法用於有需要的人,也是無補於事。」

