【全國新聞】全美約120萬人染HIV病毒 13%不知情

【KTSF 梁展穎報導】

每年的12月1號是世界愛滋日，亦是關注愛滋病的日子，坊間對愛滋病仍有不少誤解，專家說，最重要的是做HIV病毒檢測，和了解防治愛滋病的最新方法。

全美大約有120萬人感染令免疫系統失效的HIV病毒，但當中大約13%的人士受了感染，而並不知情。

俄亥俄州立大學Wexner醫療中心傳染病專家Carlos Malvestutto醫生說：「 他們早期未必察覺，直到病情惡化才知道染上此症。」

雖然隨著醫療進步，感染HIV者壽命和其他人一樣，不過，有些事還是要做的。

Malvestutto醫生說：「人們必須知道自己的情況，並知道HIV檢測非常普及。」

聯邦疾控中心（CDC）建議，年齡介乎13至64的人士，在例行身體檢查時，最少要做一次HIV檢測，不過，Malvestutto醫生說，由於很多人對愛滋病戴上有色眼鏡，對民眾做HIV檢測構成阻礙。

Malvestutto醫生說：「雖然現今有很多HIV資訊，不少人仍然不甚了解。」

目前市面上有多款藥物可以防止感染病毒，不過，很多人不知道有這種藥物，還有多種治療方法，可以減少病毒傳播。

Malvestutto醫生說：「有人感染HIV後病毒被克制，因為他們有服藥，令病毒完全受控，所以他們把病毒傳染給性伴侶的風險為零。」

Malvestutto醫生說，最重要的是，讓所有有需要的人能夠做檢測和得到治療服務。

Malvestutto醫生說：「就算今天有治療方法，但無法用於有需要的人，也是無補於事。」

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