【全國新聞】專家預測今年冬天會出現更強勁聖嬰現象

【KTSF 張擎鳳報導】

專家預測,今年冬天會出現更強勁的聖嬰現象,大雨加上溫暖的天氣,再結合二氧化碳水平上升,很有機會導致過敏症和哮喘症狀加劇。

最近一項研究,史丹福大學的研究人員發現,灣區的花粉和黴菌季節延長了8至9個星期。

患有季節性過敏或哮喘的人表示,他們的症狀持續得更長和更嚴重,甚至影響他們的生活。

史丹福大學的過敏症專科醫生解釋說,二氧化碳是導致氣溫上升的溫室氣體之一,植物用二氧化碳完成光合作用,隨著二氧化碳增加,植物會用二氧化碳,來繁殖更多的植物和更多的花粉,因此有季節性過敏或哮喘的人,會感到病情加重。

根據哥白尼氣候變遷服務中心的數據,2023年可能是有史以來最熱的一年,而美國海洋和大氣管理局指出,大氣中二氧化碳的含量達到歷史最高水平。

民眾可以怎樣保護自己減輕過敏症狀呢?第一,減少接觸空氣污染物和花粉,盡量待在有空調的室內,在空氣品質不佳警示期間和花粉水平高的時候,留在室內。

第二,避免接觸黴菌,保持室內通風乾爽,以免發霉。

最後是求醫,若你有過敏或哮喘,應該去看醫生。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。