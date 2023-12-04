【全國新聞】專家預測今年冬天會出現更強勁聖嬰現象

【KTSF 張擎鳳報導】

專家預測，今年冬天會出現更強勁的聖嬰現象，大雨加上溫暖的天氣，再結合二氧化碳水平上升，很有機會導致過敏症和哮喘症狀加劇。

最近一項研究，史丹福大學的研究人員發現，灣區的花粉和黴菌季節延長了8至9個星期。

患有季節性過敏或哮喘的人表示，他們的症狀持續得更長和更嚴重，甚至影響他們的生活。

史丹福大學的過敏症專科醫生解釋說，二氧化碳是導致氣溫上升的溫室氣體之一，植物用二氧化碳完成光合作用，隨著二氧化碳增加，植物會用二氧化碳，來繁殖更多的植物和更多的花粉，因此有季節性過敏或哮喘的人，會感到病情加重。

根據哥白尼氣候變遷服務中心的數據，2023年可能是有史以來最熱的一年，而美國海洋和大氣管理局指出，大氣中二氧化碳的含量達到歷史最高水平。

民眾可以怎樣保護自己減輕過敏症狀呢？第一，減少接觸空氣污染物和花粉，盡量待在有空調的室內，在空氣品質不佳警示期間和花粉水平高的時候，留在室內。

第二，避免接觸黴菌，保持室內通風乾爽，以免發霉。

最後是求醫，若你有過敏或哮喘，應該去看醫生。

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