【國際新聞】以軍確認已擴大地面行動至整個加沙地帶

以軍證實擴大地面行動至整個加沙地帶,聲言會猛烈進攻南部,確保可延續在北部取得的成果,並呼籲民眾向南面和沿海地區撤離。

加沙城一間醫院附近再被炮火擊中,門外有大批死傷者,民眾合力救人。

南部汗尤尼斯,以軍的炮火到晚上仍未停止,再有住宅被擊中,亦有學校成為空襲目標,大量傷者送院救治。

以軍確認已擴大地面行動至整個加沙地帶,並逐步向南推進,揚言就像早前進攻北部一樣,以同樣猛烈的攻勢推進,又向汗尤尼斯的民眾派傳單,指當地是危險的戰區,呼籲他們向西南面沿海地區或鄰近埃及的拉法撤離。

但拉法亦不安全,多座民房被空襲摧毀,民眾被困瓦礫。

一直協助斡旋的卡塔爾強調以色列和哈馬斯有必要停火,承諾會繼續推動雙方交換人質和囚犯。

美國指責哈馬斯違反停火協議,指以軍已盡量避免傷害平民,現正說服雙方重返談判桌。

分析指美國希望衝突結束後,不再由哈馬斯管治加沙,亦非由以軍駐守當地,而是交由巴勒斯坦自治政府接管,相信是目前的最佳選擇。

