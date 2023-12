《毛小孩專題》 帶您了解寵物繁殖行業（視頻）

【KTSF】

動保界經常呼籲領養代替購買,本集的《毛小孩》 單元,帶您了解寵物繁殖這個行業。

上個月在San Mateo舉行的貓展,場館分為兩大區,一邊是開方領養的救援組織,另一邊是繁殖業者,楚河漢界,互不衝突。

當天有相當多的繁殖業者來參加貓展,也開放購買,其中有幾位繁殖業者,特地從南加州開車上來,記者想要採訪他們了解繁殖這個行業,不過對方以「養貓人」大多「社恐」而婉拒接受採訪,在記者的要求下,Yvonne不上鏡頭接受記者採訪。

Yvonne說:「我們就是系統的,繁育一個品種的貓咪,我們是波斯品種,來這邊全是純種的,來這邊比賽的都是要註冊的,所以貓咪要保證牠的血統的純正。」

Yvonne說,會從事這個行業,就是因為喜歡貓咪,她都是自己的家進行繁殖。

Yvonne說:「首先網上有很多老牌的繁育者,看他們的網站,去尋找老牌的血線,觀察他們貓咪模樣,你自己去看每個貓的特點,再跟繁育者交流就好,像我們很多繁育員,都是在自己家裡的,貓咪他一般需要有足夠大的場所,因為他不能在一個小的場所,裡面有很多小貓,會給他們帶來壓力。」

執法單位曾經破獲不肖份子經營的養殖場,環境骯髒,貓狗受到殘忍的對待,因此愛護動物人士提出領養代替購買,是否對繁殖界造成威脅?

Yvonne說:「我個人覺得不會,因為繁育員是繁育某一個品種,他要保證健康的情況下,培育更好看的後代,我覺得領養也是很好的事情,畢竟動物繁育這個東西,我們沒有辦法阻止在野外的那些,但有人為的去干預他,去領養的那些小貓,讓小貓有處可去,是一個很好的事情,兩個並不衝突,喜歡品種貓的人,他願意花高價格,去買一個特別漂亮的寵物,放回家,也有愛貓狗的不在乎他們的品種,把他們帶回家,好好的對待他們,我覺得都可以。」

當天有數家動物救援組織在現場開放貓咪領養,Orphan Kitten Rescue負責人Jessica Zomora也認為,只要繁殖業者遵守法規,他個人不會反對。

Zomora說:「如果你是後院養殖場,並且你這樣做是為了賺錢,我完全不同意這一點,但我真的很欣賞合法的飼養員,他們做得正確,帶他們的貓去看獸醫,確保他們得到醫療,我同意這一點,我認為這對這個品種本身很有好處。」

記者在現場聽到一位原本有興趣領養貓咪的人士,因為家中有狗,擔心貓狗不合,而打消領養念頭。

Zomora說:「我認為狗和貓當然可以相處,特別是小貓,小貓確實可以與任何人相處,他們就像嬰兒,他們喜歡任何人,年長的貓,有一個引介的過程,我們可以遵循,但這沒什麼是不可能的。」

由於貓的獨立性,相對的照顧貓比照顧狗容易,這也是在挑選寵物時,可以考慮進去。

Zomora說:「我認為貓非常適合旅行或整天工作的人,貓非常獨立,牠們喜歡自己待著,有時牠們確實喜歡被摸,但當你去渡假時很容易,你可以留下多的貓砂,你可以多留幾碗食物,每天讓人幫忙檢查一下,這應該沒問題,狗需要出去散步,比貓更需要維護,但貓很容易。」

有不少人對貓過敏,出現鼻水流不止、咳嗽、打噴嚏、眼紅等症狀,因此無法體會養貓的樂趣。

Zomora說:「據我了解,人們對皮屑過敏,不是毛髮過敏,有趣的是,因為我一生都對貓過敏,我的丈夫養了一隻貓,我說嘿,是我還是貓,他選擇了他的貓,那時我知道他是飼養員,我愛我的丈夫,我對貓過敏了大約兩個月,但後來它消失了,它真的發生了。」

現在養寵物的年輕人愈來越多,有人開玩笑說,養小孩太貴,不如來養隻貓或是狗,也因此跟寵物相關的商品,已經逐漸形成一個龐大的市場。

