《毛小孩專題》 帶您了解寵物繁殖行業（視頻）

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動保界經常呼籲領養代替購買，本集的《毛小孩》 單元，帶您了解寵物繁殖這個行業。

上個月在San Mateo舉行的貓展，場館分為兩大區，一邊是開方領養的救援組織，另一邊是繁殖業者，楚河漢界，互不衝突。

當天有相當多的繁殖業者來參加貓展，也開放購買，其中有幾位繁殖業者，特地從南加州開車上來，記者想要採訪他們了解繁殖這個行業，不過對方以「養貓人」大多「社恐」而婉拒接受採訪，在記者的要求下，Yvonne不上鏡頭接受記者採訪。

Yvonne說：「我們就是系統的，繁育一個品種的貓咪，我們是波斯品種，來這邊全是純種的，來這邊比賽的都是要註冊的，所以貓咪要保證牠的血統的純正。」

Yvonne說，會從事這個行業，就是因為喜歡貓咪，她都是自己的家進行繁殖。

Yvonne說：「首先網上有很多老牌的繁育者，看他們的網站，去尋找老牌的血線，觀察他們貓咪模樣，你自己去看每個貓的特點，再跟繁育者交流就好，像我們很多繁育員，都是在自己家裡的，貓咪他一般需要有足夠大的場所，因為他不能在一個小的場所，裡面有很多小貓，會給他們帶來壓力。」

執法單位曾經破獲不肖份子經營的養殖場，環境骯髒，貓狗受到殘忍的對待，因此愛護動物人士提出領養代替購買，是否對繁殖界造成威脅？

Yvonne說：「我個人覺得不會，因為繁育員是繁育某一個品種，他要保證健康的情況下，培育更好看的後代，我覺得領養也是很好的事情，畢竟動物繁育這個東西，我們沒有辦法阻止在野外的那些，但有人為的去干預他，去領養的那些小貓，讓小貓有處可去，是一個很好的事情，兩個並不衝突，喜歡品種貓的人，他願意花高價格，去買一個特別漂亮的寵物，放回家，也有愛貓狗的不在乎他們的品種，把他們帶回家，好好的對待他們，我覺得都可以。」

當天有數家動物救援組織在現場開放貓咪領養，Orphan Kitten Rescue負責人Jessica Zomora也認為，只要繁殖業者遵守法規，他個人不會反對。

Zomora說：「如果你是後院養殖場，並且你這樣做是為了賺錢，我完全不同意這一點，但我真的很欣賞合法的飼養員，他們做得正確，帶他們的貓去看獸醫，確保他們得到醫療，我同意這一點，我認為這對這個品種本身很有好處。」

記者在現場聽到一位原本有興趣領養貓咪的人士，因為家中有狗，擔心貓狗不合，而打消領養念頭。

Zomora說：「我認為狗和貓當然可以相處，特別是小貓，小貓確實可以與任何人相處，他們就像嬰兒，他們喜歡任何人，年長的貓，有一個引介的過程，我們可以遵循，但這沒什麼是不可能的。」

由於貓的獨立性，相對的照顧貓比照顧狗容易，這也是在挑選寵物時，可以考慮進去。

Zomora說：「我認為貓非常適合旅行或整天工作的人，貓非常獨立，牠們喜歡自己待著，有時牠們確實喜歡被摸，但當你去渡假時很容易，你可以留下多的貓砂，你可以多留幾碗食物，每天讓人幫忙檢查一下，這應該沒問題，狗需要出去散步，比貓更需要維護，但貓很容易。」

有不少人對貓過敏，出現鼻水流不止、咳嗽、打噴嚏、眼紅等症狀，因此無法體會養貓的樂趣。

Zomora說：「據我了解，人們對皮屑過敏，不是毛髮過敏，有趣的是，因為我一生都對貓過敏，我的丈夫養了一隻貓，我說嘿，是我還是貓，他選擇了他的貓，那時我知道他是飼養員，我愛我的丈夫，我對貓過敏了大約兩個月，但後來它消失了，它真的發生了。」

現在養寵物的年輕人愈來越多，有人開玩笑說，養小孩太貴，不如來養隻貓或是狗，也因此跟寵物相關的商品，已經逐漸形成一個龐大的市場。

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