【全國新聞】聯邦上訴庭裁定特朗普沒總統豁免權免除民事訴訟

【KTSF 張麗月報導】

針對2021年1月6日國會衝擊事件,聯邦上訴庭法官週五裁定,特朗普並沒有總統豁免權,令他可以免除民事訴訟。

首都華盛頓上訴法院一個由三名法官組成的合議庭週五裁定,針對1月6日國會衝擊事件,國會警察和國會民主黨人向特朗普提出的訴訟,特朗普需要問責,可以被追究責任。

法律觀察家表示,今次裁決訂立了對總統權力新的先例,也意味著在華盛頓的聯邦法庭,針對2020年大選的多宗民事訴訟可以繼續審理。

週五在另一宗類似案件,有關聯邦選舉干預案的裁決中,法官拒絕撤銷對特朗普的控罪。

法官表示,如果被定罪,身為前任總統並不能保證他可以獲得豁免刑事檢控和刑罰。

上訴法庭有可能會介入審判,可能在明年大選之前進行。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。