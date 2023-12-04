【全國新聞】聯邦上訴庭裁定特朗普沒總統豁免權免除民事訴訟

December 4, 2023 新聞, 全國消息
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

針對2021年1月6日國會衝擊事件，聯邦上訴庭法官週五裁定，特朗普並沒有總統豁免權，令他可以免除民事訴訟。

首都華盛頓上訴法院一個由三名法官組成的合議庭週五裁定，針對1月6日國會衝擊事件，國會警察和國會民主黨人向特朗普提出的訴訟，特朗普需要問責，可以被追究責任。

法律觀察家表示，今次裁決訂立了對總統權力新的先例，也意味著在華盛頓的聯邦法庭，針對2020年大選的多宗民事訴訟可以繼續審理。

週五在另一宗類似案件，有關聯邦選舉干預案的裁決中，法官拒絕撤銷對特朗普的控罪。

法官表示，如果被定罪，身為前任總統並不能保證他可以獲得豁免刑事檢控和刑罰。

上訴法庭有可能會介入審判，可能在明年大選之前進行。

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