【KTSF 梁展穎報導】

聯邦環保局正計劃草擬新規例,要求在10年內把供水系統內的含鉛管全部換走,估計牽涉逾900萬條供水線。

聯邦環保局EPA計劃不管自來水或其他飲用水樣本含鉛量多少,都換走所有供水系統內的鉛輸水管。

這個計劃響應拜登政府拆除全美所有鉛管的努力,預料這個計劃需要花費450億元。

接觸到鉛的話,不單造成健康問題,對兒童的健康和發育影響特別大。

專家同意,任何含鉛量都不安全,雖然從1980年代開始,全美已經禁止安裝新的鉛管,EPA估計全美仍然有超過900萬條鉛管供水線。

