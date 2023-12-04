【灣區新聞】女疑犯涉闖入Palo Atlo住屋偷竊被捕 戶主事發時在家

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Palo Alto市警方上週四晚拘捕一名女疑犯，她涉嫌闖入一幢住屋偷走物品，再到另一幢住屋偷走屋外一個包裹被捕，警方在行動中起回所有失物。

警方於11月30日星期四晚9時36分接報，指Bryon街1500號路段一幢住屋，在15分鐘前發生入屋爆竊案。

當時一對夫婦和兩名幼童正在屋內，年約40餘歲的女戶主在晚上9時20分左右聽到樓下有腳步聲，起初不以為意，以為是家人，但稍後她與丈夫查看保安視頻，發現一名身分不明的婦人從沒有上鎖的前間步入屋內，逗留大約兩分鐘，接著步入後園，再從屋旁的欄門向著Bryon街北行離開。

夫婦二人發現女疑犯偷走了女戶主的手袋和外套，警員到場後在附近搜查，但沒有發現。

至晚上10時32分左右，警方再接獲舉報，指一名婦人在Middlefield路1300路段的住屋外徘徊，意圖不軌。

警員到場後，於10時39分在Embarcadero路夾Webster街發現懷疑涉案的婦人，並將她拘捕。

警方從她身上起回被偷走的手袋和外套，以及一個未開封的包裹，警方已將失物物歸原主。

警方指，女疑犯向警方報上多個姓名和出生日期，在拘留她時尚未能確定她的身分，稍後再經調查，才確認她是Zaira Dier，現年52歲，沒有固定居所，她涉嫌觸犯爆竊、偷包裹和向警方謊報身分被扣查。

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