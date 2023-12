【灣區新聞】女疑犯涉闖入Palo Atlo住屋偷竊被捕 戶主事發時在家

【KTSF】

Palo Alto市警方上週四晚拘捕一名女疑犯,她涉嫌闖入一幢住屋偷走物品,再到另一幢住屋偷走屋外一個包裹被捕,警方在行動中起回所有失物。

警方於11月30日星期四晚9時36分接報,指Bryon街1500號路段一幢住屋,在15分鐘前發生入屋爆竊案。

當時一對夫婦和兩名幼童正在屋內,年約40餘歲的女戶主在晚上9時20分左右聽到樓下有腳步聲,起初不以為意,以為是家人,但稍後她與丈夫查看保安視頻,發現一名身分不明的婦人從沒有上鎖的前間步入屋內,逗留大約兩分鐘,接著步入後園,再從屋旁的欄門向著Bryon街北行離開。

夫婦二人發現女疑犯偷走了女戶主的手袋和外套,警員到場後在附近搜查,但沒有發現。

至晚上10時32分左右,警方再接獲舉報,指一名婦人在Middlefield路1300路段的住屋外徘徊,意圖不軌。

警員到場後,於10時39分在Embarcadero路夾Webster街發現懷疑涉案的婦人,並將她拘捕。

警方從她身上起回被偷走的手袋和外套,以及一個未開封的包裹,警方已將失物物歸原主。

警方指,女疑犯向警方報上多個姓名和出生日期,在拘留她時尚未能確定她的身分,稍後再經調查,才確認她是Zaira Dier,現年52歲,沒有固定居所,她涉嫌觸犯爆竊、偷包裹和向警方謊報身分被扣查。

