南加州洛杉磯地區出現針對無家可歸人士下手的連環殺人犯,當局呼籲當地露宿者到收容所過夜,以策安全。

洛杉磯警方公布了疑犯與相關車輛的照片,希望大眾提供線索。

警方表示,本週稍早,三名無家可歸人士,分別在三天於三個不同地點被槍殺,其中兩名死者是拉美裔,一名是非洲裔。

警方相信,案件是同一名疑犯所為,做案手法是槍手走近被害人,開槍後走開逃逸,案發時被害人似乎都落單,提醒當地無家可歸者,不要自己一個人露宿街頭,到收容所過夜以策安全。

