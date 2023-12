【KTSF】

南舊金山(南三藩市)警方表示,在Daly City逮捕了兩名涉嫌在11月29日至30日犯下零售盜竊案的疑犯。

盜竊案發生在South Airport Boulevard 400號和El Camino Real1600號街區的兩間大型企業,據稱疑犯們偷走了價值超過4,500元的貨物。

調查人員於週六追蹤嫌疑車輛,並在Daly City警方的幫助下逮捕了兩名疑犯。

南舊金山警方表示,相信兩名疑犯也與五個不同城市的多宗入室竊盜案有關。

