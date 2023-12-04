【全國新聞】亞裔面臨歧視的根源是甚麼（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新研究表示，「亞裔美國人是外國人」這個社會觀念，是令亞裔面臨歧視的主要根源。

Pew研究中心的報告中，有78%的亞裔受訪者表示，他們被視為外國人。

一些受訪者更指，聽過「滾回自己的祖國」的說話。

研究中心的報告，對7,006名亞裔美國人作出調查，研究中心的負責人表示，自疫情大流行以來，仇亞和歧視亦隨之興起，並引起全國的關注。

負責人表示，在美國的亞裔，就像所有少數族裔一樣，一直面臨著歧視問題，即是學者所說的「永遠的外國人」，自疫情開始以來，Stop AAPI Hate組織收集了超過1萬1千份仇恨報告。

調查中，有58%的亞裔成年人表示，他們因種族而遭受歧視或差異對待，至於「永遠的外國人」，和模範少數族裔的刻板印象的問題，調查發現，有53%的受訪者，認為他們曾經歷過刻板印象問題，有關的刻板印象就是大多數人普遍認為亞裔美國人聰明，數學天份較高，並且擁有較高的教育和收入水平。

而這些的刻板印象，雖然令大家認為亞裔是聰明和勤力，但往往在職場申請晉升時經常有瓶頸位，原因是亞裔被認為不具備有成為經理或總裁的人格特質。

報告又指，其中一個因素是，亞裔作為模範少數族裔，亞裔美國人會被人用作例子，作為其他種族和少數族裔的模範，尤其是拿來與非洲裔和拉美裔相比。

儘管調查發現，許多亞裔美國人擔心種族問題，但大多數受訪者也表示，他們的家庭從未或很少討論種族問題，這反映即65歲及以上的亞裔，並不像年輕人那樣，認為歧視是一個嚴重的問題。

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