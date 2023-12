【全國新聞】亞裔面臨歧視的根源是甚麼（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

皮尤研究中心(Pew Research Center)最新研究表示,「亞裔美國人是外國人」這個社會觀念,是令亞裔面臨歧視的主要根源。

Pew研究中心的報告中,有78%的亞裔受訪者表示,他們被視為外國人。

一些受訪者更指,聽過「滾回自己的祖國」的說話。

研究中心的報告,對7,006名亞裔美國人作出調查,研究中心的負責人表示,自疫情大流行以來,仇亞和歧視亦隨之興起,並引起全國的關注。

負責人表示,在美國的亞裔,就像所有少數族裔一樣,一直面臨著歧視問題,即是學者所說的「永遠的外國人」,自疫情開始以來,Stop AAPI Hate組織收集了超過1萬1千份仇恨報告。

調查中,有58%的亞裔成年人表示,他們因種族而遭受歧視或差異對待,至於「永遠的外國人」,和模範少數族裔的刻板印象的問題,調查發現,有53%的受訪者,認為他們曾經歷過刻板印象問題,有關的刻板印象就是大多數人普遍認為亞裔美國人聰明,數學天份較高,並且擁有較高的教育和收入水平。

而這些的刻板印象,雖然令大家認為亞裔是聰明和勤力,但往往在職場申請晉升時經常有瓶頸位,原因是亞裔被認為不具備有成為經理或總裁的人格特質。

報告又指,其中一個因素是,亞裔作為模範少數族裔,亞裔美國人會被人用作例子,作為其他種族和少數族裔的模範,尤其是拿來與非洲裔和拉美裔相比。

儘管調查發現,許多亞裔美國人擔心種族問題,但大多數受訪者也表示,他們的家庭從未或很少討論種族問題,這反映即65歲及以上的亞裔,並不像年輕人那樣,認為歧視是一個嚴重的問題。

