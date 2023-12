【KTSF】

一群窗戶清潔工人週五裝扮成超級英雄,爬上史丹福大學的兒童醫院,為小朋友打氣。

蝠福俠、蛛蜘俠、超能先生,以及閃電俠在週五上午聚首一堂,目的不是護衛人類,挽救地球。

而是在Palo Alto史丹福大學的Lucile Packard兒童醫院,為患病的小孩打氣,蝠福俠都稱讚小孩堅強。

這四位的超級英雄,都是由大學的窗戶清潔工人打扮而成,他們週五不僅清潔窗戶,亦為小病人帶來歡笑。

史丹福大學醫學院兒童健康中心發言人指,當孩子們看到他們喜歡的角色突然出現時,小孩們的臉上會展露笑容,又指一些入院的孩子,感到很脆弱和無能為力時,這個機會可以讓他們感到自己強大,並有助於分散他們的注意力。

