萬眾期待Tesla新車Cybertruck上市,但價格就比原先訂價貴。

Tesla Cybertruck於2019年初亮相時,表示售價會低於4萬元,但新冠大流行和通脹,迫使成本不斷上漲,目前Cybertruck基本型號,並未包聯邦稅務優惠前為60,990元。

有興趣的人士,只要在Tesla網站上支付250元訂金就可以預訂。

據知,目前Cyber​​truck的預訂數目已經有大約200萬,分析預計其中三至四成會成交。

但生產技術是Tesla目前一大難題,由於Cybertruck使用未塗漆的不銹鋼,所以較難製造和維修。

