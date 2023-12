【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)發出警告,全美多個超市出售的哈蜜瓜被沙門氏菌感染,導致多名市民不適,超過60人送院,兩人死亡。

CDC建議市民不要進食來歷不明和已切開的哈蜜瓜,多款原個以及已切開的哈蜜瓜已經被回收,這些哈蜜瓜在各大超市有售,包括Kwik Trip、Kroger、Trader Joe’s、Sprouts Farmers Market和Aldi。

到目前為止,全美有117宗感染沙門氏菌的病例,分佈在34個州份,超過60人送院,其中兩人死亡。

CDC說,如果市民家中有需要回收的水果食品,必須棄置,或退回售賣該產品的商店。

