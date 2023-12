【KTSF】

灣區捷運(BART)表示,一名舊金山男子,週三晚上因涉嫌侵入捷運的跨灣隧道擾亂服務而被捕。

捷運在週四發文表示,舊金山男子Jerry Howard週三涉嫌闖入隧道,他涉嫌在列車行駛時拉動緊急制,並進入隧道,Howard的入侵導致舊金山國際機場、Millbrae、Daly City和東灣方向的服務暫停了幾個小時。

捷運表示,當時列車警報被觸發,需要停止服務,同時警察亦搜查列車和檢查監控片段,其後捷運監控片段顯示,Howard已通過緊急通道離開隧道,服務才恢復。

