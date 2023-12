【灣區新聞】Santa Clara縣有何策略去預防芬太尼用藥過量導致的死亡悲劇

【KTSF 古琳嘉報導】

為應對芬太尼濫藥問題引發的健康危機,聖塔克拉拉縣目前用什麼策略,去預防用藥過量導致的死亡悲劇?

聖塔克拉拉縣類鴉片用藥過量預防計劃,週五前往聖縣行為健康服務部,轄下包括位於聖荷西市的Central Valley診所在內共三個診所派發納洛酮(naloxone),有需要的民眾可以免費取得,並且接受有關訓練,希望用短短十分鐘的時間,讓民眾取得知識和工具,來應對使用類鴉片藥物過量,導致死亡的風險。

這項計劃從即日起,每天下午1點到兩點期間,會在這三處診所向民眾提供免費的納洛酮套件,以及使用訓練,這三個診所分別是位於聖荷西市的Central Valley診所,以及Alexian健康診所,還有位於San Martin市的South County診所。

聖塔克拉拉縣行為健康服務部決定用積極方法來預防芬太尼等類鴉片藥物,用藥過量導致死亡的健康危機,決定擴大實施自動販賣機,免費提供納洛酮給有需要的人士,以避免居民因為濫藥而死亡。

納洛酮是一種可以逆轉類鴉片藥物過量的藥物,被視為濫藥者的救命藥劑,這是聖塔克拉拉縣因應不斷上升的芬太尼濫藥死亡數字,推出的一系列舉措之一。

聖縣最早在去年秋季啟動稱為類鴉片藥物過量預防項目SCCOOPP,目標是立即為當地社區居民免費提供納洛酮,第一年與縣組織合作,在兩個縣監獄、青少年監獄、聖塔克拉拉大學和Mission社區學院安裝五台自動販賣機,現在則是擴大計劃,在更多的大學、社區中心、健康中心、診所和非營利組織安裝更多自動販賣機。

Santa Clara Valley Healthcare也開始透過其9個Valley醫療中心,提供免費納洛酮。

此外,聖縣行為健康服務部轄下的三個診所,從2017年至今已經派發25,000個納洛酮套件,未來還會擴大提供。

聖縣行為健康服務部負責人表示,解決這場危機需要創新思維和立即行動,讓社區免費獲得納洛酮,可以拯救生命。

至於其他舉措方面,包括啟動新媒體宣傳工程,專門以年輕人以及家長為對象,提高對於芬太尼及其他類鴉片藥物的意識,並刊登廣告讓民眾知道,可以在專門的網站可以找到相關資訊,網址是:FentFacts.org,此外,如果發現有人用藥過量,請立即撥打911。

