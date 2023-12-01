【財經新聞】包維爾重申猜測何時減息仍言之過早 仍有可能加息

December 1, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
聯儲局主席包維爾 (Federal Reserve / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五重申，猜測可能會減息是言之過早的想法，他強調仍有可能會加息。

近期的數據顯示，特別是聯儲局屬意的通脹指標，核心個人消費開支PCE指數，10月份降至3.5%，比6月時的4.3%已經明顯回落，通脹有繼續冷卻的跡象，促使部份投資者相信，加息週期可望結束。

有部份人更推測，可能會在明年上半年減息，連投資大亨Bill Ackman都在較早時預測，聯儲局可能會比預期更早在明年第一季減息。

對於這些減息的猜測，聯儲局主席包維爾週五在阿特蘭大一間大學發表講話，他提醒投資者說，聯儲局還需要參考更多數據去證明，通脹的確走向聯儲局2%目標，才決定利率政策的走勢。

他指出，歡迎過去幾個月的通脹數據降低，但如果要將通脹降回2%目標，這些進展必須持續下去。

他又說，激進的加息，對經濟帶來的全面衝擊仍未感覺到。

雖然他承認，貨幣政策已經進入限制領域，但他重申，現時認定已經達致足夠的貨幣供應水平，又或者猜測何時會實施寬鬆貨幣政策還是言之過早。

他又指出，面對不確定的經濟前景，局方前進時要格外謹慎，也會在每次開會時作出決定。

他強調，如果有需要，局方隨時準備進一步收緊貨幣政策。

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