【財經新聞】包維爾重申猜測何時減息仍言之過早 仍有可能加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五重申,猜測可能會減息是言之過早的想法,他強調仍有可能會加息。

近期的數據顯示,特別是聯儲局屬意的通脹指標,核心個人消費開支PCE指數,10月份降至3.5%,比6月時的4.3%已經明顯回落,通脹有繼續冷卻的跡象,促使部份投資者相信,加息週期可望結束。

有部份人更推測,可能會在明年上半年減息,連投資大亨Bill Ackman都在較早時預測,聯儲局可能會比預期更早在明年第一季減息。

對於這些減息的猜測,聯儲局主席包維爾週五在阿特蘭大一間大學發表講話,他提醒投資者說,聯儲局還需要參考更多數據去證明,通脹的確走向聯儲局2%目標,才決定利率政策的走勢。

他指出,歡迎過去幾個月的通脹數據降低,但如果要將通脹降回2%目標,這些進展必須持續下去。

他又說,激進的加息,對經濟帶來的全面衝擊仍未感覺到。

雖然他承認,貨幣政策已經進入限制領域,但他重申,現時認定已經達致足夠的貨幣供應水平,又或者猜測何時會實施寬鬆貨幣政策還是言之過早。

他又指出,面對不確定的經濟前景,局方前進時要格外謹慎,也會在每次開會時作出決定。

他強調,如果有需要,局方隨時準備進一步收緊貨幣政策。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。