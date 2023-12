【灣區新聞】Caltrain火車本週末暫停San Jose Diridon和Tamien站之間列車服務

【KTSF 梁展穎報導】

Caltrain火車本週末展開電氣化工程,會暫停南灣San Jose Diridon和Tamien站之間的列車服務,但VTA會為乘客提供免費巴士服務,來往兩個受影響的火車站。

本星期六和星期日,VTA將會提供免費巴士服務,來往San Jose Diridon和Tamien Caltrain火車站,乘客可跟隨車站的指示,到達巴士橋上乘搭免費巴士。

火車時間表方面,星期六北行火車221號,將會在早上7時19分離開San Jose Diridon站,早上8時56分扺達舊金山站;南行火車284號將會在凌晨12時05分離開舊金山站,在1時44分扺達San Jose Diridon站。

12月3號星期日,北行火車221號將會在早上7時19分離開San Jose Diridon站,在早上8時56分扺達舊金山站,南行列車由舊金山去到Diridon站。

持有Clipper路路通卡的人士,必須在San Jose Diridon Station拍卡,或在Diridon的售賣機購買車票。

有關往返San Jose和Tamien火車站的巴士站位置以及時間表,可瀏覽:Caltrain.com/status

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。