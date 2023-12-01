【全國新聞】眾議院通過將醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員桑托斯驅逐出國會

December 1, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
桑托斯 (ABC News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週五以3分之2多數票，通過將醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員桑托斯（George Santos）驅逐出國會。

這個是國會眾議院一項歷史性的表決，結果是311對114票，兩黨合力罷免了去年才當選紐約州聯邦眾議員的共和黨人桑托斯。

在當選後，桑托斯部份背景履歷包括他的教育、宗教以及他的職業，很快被人揭發造假作大。

根據由兩黨組成的眾議院道德委員會調查報告發現，指控桑托斯瞞騙捐款人、發表虛假競選宣言，以及濫用競選經費來支付自己過奢華生活，例如將捐款用在肉毒桿菌的美容治療，和訂閱色情網站等。

此外，他也涉嫌盜用競選工程捐款人的信用卡支付自己的私人開支。

桑托斯統統否認所有刑事指控，但漸漸桑托斯也失去共和黨內的大部份支持。

桑托斯正面對23項涉及金融犯罪的聯邦控罪，包括盜用捐款人的身份去使用信用卡、盜竊競選捐款、洗錢和身份盜竊等，他全部不認罪，案件審訊定於明年9月開始。

之前有記者問桑托斯，如果他被驅逐出眾議院，他有沒有準備離開？

桑托斯說：「百分百肯定，我已非常清楚表明，我不會鬥爭到底，如果這是機構（國會）的意願，雖然我不同意，我會準備離去，我可以做甚麼？尖叫？」

在週五被驅逐出國會後，他的回應就只有兩句話：「為何我想要留在這裡？這個地方入地獄啦。」

紐約州州長將會舉行特別選舉，以填補桑托斯留下的眾議員空缺，至今已經有十多人表示，有興趣競逐這個眾議員職位。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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