【全國新聞】眾議院通過將醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員桑托斯驅逐出國會

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週五以3分之2多數票,通過將醜聞纏身的紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)驅逐出國會。

這個是國會眾議院一項歷史性的表決,結果是311對114票,兩黨合力罷免了去年才當選紐約州聯邦眾議員的共和黨人桑托斯。

在當選後,桑托斯部份背景履歷包括他的教育、宗教以及他的職業,很快被人揭發造假作大。

根據由兩黨組成的眾議院道德委員會調查報告發現,指控桑托斯瞞騙捐款人、發表虛假競選宣言,以及濫用競選經費來支付自己過奢華生活,例如將捐款用在肉毒桿菌的美容治療,和訂閱色情網站等。

此外,他也涉嫌盜用競選工程捐款人的信用卡支付自己的私人開支。

桑托斯統統否認所有刑事指控,但漸漸桑托斯也失去共和黨內的大部份支持。

桑托斯正面對23項涉及金融犯罪的聯邦控罪,包括盜用捐款人的身份去使用信用卡、盜竊競選捐款、洗錢和身份盜竊等,他全部不認罪,案件審訊定於明年9月開始。

之前有記者問桑托斯,如果他被驅逐出眾議院,他有沒有準備離開?

桑托斯說:「百分百肯定,我已非常清楚表明,我不會鬥爭到底,如果這是機構(國會)的意願,雖然我不同意,我會準備離去,我可以做甚麼?尖叫?」

在週五被驅逐出國會後,他的回應就只有兩句話:「為何我想要留在這裡?這個地方入地獄啦。」

紐約州州長將會舉行特別選舉,以填補桑托斯留下的眾議員空缺,至今已經有十多人表示,有興趣競逐這個眾議員職位。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。