【灣區新聞】華裔業主購入超市後 原業主後悔出售起買賣糾紛（視頻）

一名華裔市民向本台投訴,指在Hollister市購入一間超市後,原業主後悔出售超市,並涉嫌派人到超市內偷東西和破壞,警方表示,案件不牽涉犯罪,而超市亦因為建築違規而關閉,新老闆質疑事件涉及官商勾結,原業主就指控生意被對方偷走。

這間位於灣區以南Hollister市,San Felipe Road 220號的Los Cuates超市今年易手,根據合約文件,新老闆是華裔女商人Yin Ting,和一名合夥人,已支付超市前老闆Maria Ochoa Barajas 150萬元作為首期,並會在未來三年分期付款,支付另外100萬元給Barajas買下超市。

買賣雙方又訂立為期15年的租約,承租Barajas擁有該超市所在的地皮和建築物,首三年的月租為16,000元。

根據新老闆的代表律師,新老闆在7月10日開始頂手超市生意,租約亦生效,但不足兩星期,地主的兒子Juanito Luis Godinez Ochoa在7月23日走入超市,並向職員大叫要拿回超市。

當日地主Barajas在超市停車場,看見新老闆Yin Ting的丈夫,兼超市經理趙先生,Barajas就上前向趙先生表示,她做錯決定,後悔出售超市,並叫趙先生離開超市,之後趙先生向到場警員展示買賣合約,警員要求地主一方離開。

同類的事件在幾天後再發生,最嚴重的事件在9月28日早上發生,地主一方將超市的供水系統關閉並鎖上,切斷電源,又派人入超市,趕走所有職員和顧客,他們更指自己是新的老闆,這群人之後用木板封起超市大門,並用垃圾桶擋著門口。

趙先生說,自己進到超市後,發現辦公室的天花板受到破壞,有5萬多現金被偷,自己的銀包不翼而飛,閉路電視被破壞,到處有搗亂過的痕跡。

幾個小時後才到場的警員向趙先生表示,現場沒有罪案發生,形容事件是一宗民事案件,趙先生稱,警方沒有盤問任何人,容許對方的一群人直接離開。

趙先生說:「你前兩次怎樣執法,第三次為什麼不一樣,而且今次還有這麼多東西不見了,這個是罪案。」

Hollister市府之後派人到場審視超市,並發出red tag紅色標籤違規,市府指出違規問題,包括建築結構不安全、超市沒有水供應及環境不衛生,在解決違規前,沒有人可以進入超市內。

趙先生說,地主的兒子Juanito之後一直威脅趙先生聘用的保安,不單滿口粗言穢語,亦用西班牙語說自己有武器。

趙先生一方的律師指控地主干預超市運作,是要對新老闆造成財務困難,並企圖逼他們將超市轉讓回地主。

趙先生一方向警察局長及市長等人發律師信,直指警方和市府違法,因為他們阻止趙先生一方進入超市,甚至不可以針對違規的事項進行改善措施,律師信發出後,警方才聯絡他到警署備案。

律師信指出,地主的兒子向保安員表示,地主一方與政府關係良好。

趙先生說:「是不是有人收了錢,幫助他們做這些事,如果沒有人支撐他們,他們怎麼敢有膽量這樣做,我覺得這個不是民事案件,真的是官商勾結。」

本台向Hollister警方和警察局長Carlos Reynoso作出查詢,警方表示,這宗是民事案件,沒有任何評論,當本台幾次追問為甚麼警方在有刑事毀壞和財物損失的情況下都不介入,警方沒有回應。

地主Barajas接受本台訪問表示,不認識警察局長,亦否認和政府有任何關係,她表示,一開始趙先生提議買入超市,但Barajas聲稱,整個交易從來沒有成交。

Barajas說:「他們向所有人說,他們買入了超市,並開始營運,他們再不允許我入內,還派出保安,雖然我報了警,但是警方沒有作為,因為他們不知道誰才是老闆,怎麼會不知道?我已經交稅很多年了,我可以證明我是地主和業主。」

針對超市遭到破壞,還有趙先生損失幾萬元,Barajas反駁說,趙先生強行接管她的家族生意時,自己失去的更多。

Barajas說:「我在超市中放了錢和資料,我所有東西都放在超市裡,我的東西比他還多。」

Barajas又認為,自己申請向趙先生發出禁制令,但被法庭拒絕,相反對方向自己和家人申請發出的禁制令則獲批是不公平,她希望公義可以得到彰顯。

San Benito縣地檢官Joel Buckingham表示,這間超市的買賣雙方都有跟他接觸過,並互相指控對方,地檢處目前正收集證據。

Buckingham說:「我們正盡可能取得不同資料,去清楚明白這件事,我們會有條理和明智地了解這宗交易的前因後果,還有不同因素,好讓在過程中不干犯任何人的權利。」

趙先生表示,超市關閉幾個星期後,他向法庭申請緊急援助,法庭審議各方證據包括交租證據之後,容許趙先生一方解決超市的違規事項,並按照租約上的條款繼續營運超市,法庭同時講明,地主一方不能作出任何干擾。

至於超市的擁有權,趙先生則表示紛爭仍處於法律程序中,需要等候仲裁。

