【灣區新聞】舊金山八旬老翁被控醉駕撞死世界冠軍單車手（視頻）

舊金山(三藩市)一名81歲老翁涉嫌於本年4月醉酒駕駛,撞死一名世界冠軍單車手,現在聯邦司法部起訴他。

聯邦司法部以誤殺及醉酒駕駛的罪名,起訴81歲舊金山居民Arnold Kinman Low。

根據起訴書,Low本年4月4日,在舊金山Presidio駕駛時,撞死當時正騎單車的Ethan Boyes,Boyes曾贏得多項錦標,發生意外時,更是時任大師場地單車賽Masters Track的世界冠軍,他終年44歲。

肇事司機Low在案發時,涉嫌受酒精影響,達至一個不能安全駕駛的情況,聯邦司法部表示,認真看待任何在Presidio等聯邦管轄範圍內,關於酒後及藥後駕駛的指控,提醒駕駛人士若受酒精或藥物影響,就應該乘搭網的或由友人駕駛。

Low將會在12月6日,在舊金山的聯邦法庭首度出庭,一旦罪成,他將會面臨高達8年刑期、支付25萬罰款,並因應情況有需要作出賠償。

