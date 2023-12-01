【灣區新聞】舊金山八旬老翁被控醉駕撞死世界冠軍單車手（視頻）

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舊金山（三藩市）一名81歲老翁涉嫌於本年4月醉酒駕駛，撞死一名世界冠軍單車手，現在聯邦司法部起訴他。

聯邦司法部以誤殺及醉酒駕駛的罪名，起訴81歲舊金山居民Arnold Kinman Low。

根據起訴書，Low本年4月4日，在舊金山Presidio駕駛時，撞死當時正騎單車的Ethan Boyes，Boyes曾贏得多項錦標，發生意外時，更是時任大師場地單車賽Masters Track的世界冠軍，他終年44歲。

肇事司機Low在案發時，涉嫌受酒精影響，達至一個不能安全駕駛的情況，聯邦司法部表示，認真看待任何在Presidio等聯邦管轄範圍內，關於酒後及藥後駕駛的指控，提醒駕駛人士若受酒精或藥物影響，就應該乘搭網的或由友人駕駛。

Low將會在12月6日，在舊金山的聯邦法庭首度出庭，一旦罪成，他將會面臨高達8年刑期、支付25萬罰款，並因應情況有需要作出賠償。

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