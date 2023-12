【灣區新聞】華裔律師涉私闖農場拯救動物罪名成立被法官判刑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自華裔移民家庭的舊金山律師兼動物權益倡議人士熊偉恆(Wayne Hsiung),因為數年前的兩項拯救動物行動,被Sonoma縣地檢處檢控四項罪名,本月初陪審團裁定他其中三項罪名成立,週四法官宣判刑期,包括監禁90天並緩刑兩年,他的家人及支持者週四到法院聲援。

位於Santa Rosa的Sonoma縣高等法院,法官週四宣判被告熊偉恆獲判監禁90天,加上24個月緩刑,扣除他先前被關押的時間,很快就可以獲釋。

42歲的熊偉恆是動物權益保護組織Direct Action Everywhere(DxE)的共同創辦人,該組織號稱要合法拯救在商業運營中患病和受傷的動物。

案件源自發生在Petaluma市兩個農場的拯救動物抗議行動,包括2018年5月29日在Sunrise養雞場,以及2019年6月3日在Reichardt養鴨場。

根據DxE提供的影片,可以看到數百名動物權益倡議人士聚集在農場土地,還有人進入農場,拯救他們聲稱受到虐待的雞和鴨,還有示威者抱著死去的家禽,並戴上鐵鍊靜坐。

根據法庭紀錄,被告熊偉恆辯護稱,其目標是提高人們對虐待行為的認識,並鼓勵討論以改善家禽業的條件,他的意圖本質上並非犯罪。

不過檢控官則指控,該組織使用極端策略,試圖改變虐待動物的法律,並稱被告組織了數百人的抗議活動,並拒絕離開私人物業。

綽號狗爸爸的熊偉恆,本月初遭陪審團裁定一項串謀重罪,以及兩項入侵輕罪共三項罪名成立,另一項串謀重罪則因陪審團未達共識而撤銷。

法院週四判處他監禁90天,以及緩刑24個月,法官並下令他不得與本案其他被點名的「同謀」有任何形式的聯繫。

支持熊偉恆的律師Izaak Schwaiger說:「我認為他很高興自己一週後就能出獄,出獄後可以比動物做更多好事,我認為對他來說判決中最困難的,就是法庭下達的結社令,禁止他在緩刑期間與被列為訴訟共謀的人聯繫。」

週四有約200名熊偉恆的支持者到法庭聲援他,並舉行集會,他的家人也對判刑結果表示意見。

被告的父親熊漢生說:「我覺得不公平,他沒有犯罪,他只是為了保護動物,所以我有點失望,但是我也覺得說,希望Wayne熊偉恆的行為,可以讓許多的動物可以得到更多的保護。」

被告的姊姊熊惟佳說:「我們已經做了最壞的打算,所以很焦慮,我們很感激能早一點看到他,比預期中的早,這是我們感恩的。」

集會上支持者表示,會繼續為動物權益發聲,不會因為有人被判刑而停止。

Direct Action Everywhere活動組織負責人說:「不管你在何處,不管你來自何方,幾乎所有人都同意,幫助生病和垂死的動物不是犯罪,熊偉恆所做的以及我們要繼續做的並非犯罪。」

熊偉恆的家人也表示以他為榮,會繼續支持他倡議動物權益。

負責檢控案件的Sonoma縣地檢處發表聲明指出,憲法第一修正案並不允許犯罪行為,地檢處表示,熊偉恆以及DxE組織幾百個成員,2018年及2019年私闖農場,移走家禽的行為,導致兩個農場需要停運幾個小時,其中一個農場的輸送帶更受到破壞。

法官週四判刑,同時下令熊偉恆不可以進入兩個農場50碼範圍,不可以未經農場主人同意,進入Sonoma縣任何一個商業農場,法庭也保留追究被告賠償受害人以及支付罰款。

