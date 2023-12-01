【灣區新聞】舊金山警方逮捕17名疑犯 涉及多宗商店盜竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警方宣布逮捕了17名涉嫌盜竊商店的疑犯，警方指將繼續在市內各地打擊盜竊行為。

代號名為Blitz 23的行動，警方會預先在盜竊黑點的店舖部署，星期二警方選擇SoMa區Mission街700號路段的Target商店，原因是該店先前發生多宗盜竊案，舊金山警察局長Bill Scott指出，這是警方打擊零售盜竊案的開端。

Scott說：「這是多種因素的配合，我們在店舖裡面進行監視行動，要讓人知道，不要以身試法，我們不能無所不在，但我們在很多地方，如果你碰巧在其中一個地方，並試圖偷竊，我們在那裡會逮捕你。」

警方表示今次行動被捕的17人中，包括14男3女，年齡從23歲到60歲不等，其中兩名疑犯有被逮捕令，雖然大多數疑犯都來自舊金山，但也有來自其他地區，包括東灣Richmond、Antioch、San Lorenzo和南太浩湖。

Scott說：「自兩年前開始以來，我們逮捕了300多人，其中一些是慣犯，有人初次犯案被我們發現，但最重要的是，這些不法分子人數十分多，他們需對我們城市的問題負責，所以執法行動將繼續，Blitz行動將繼續。」

舊金山警方在月前時，從州府獲得1530萬元的資金，用於打擊有組織的零售盜竊行為，警察局長表示，如果行動取得良好的進展，將繼續用資金採取這類行動，包括安裝攝像頭和車牌閱讀器等。

Scott說：「我要小心謹慎地說，我們有了一個好的開端，但只是一個開始，還沒到達到終點，這只是個開始，在解決舊金山這個問題方面。」

警方表示，在行動中，查獲了被盜物品，已經交還給店舖，警方強調，雖然逮捕了一些人，但相信仍有其他涉案人士未落網，任何有案件線索的人，可致電(415) 575-4444通知警方。

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