【灣區新聞】舊金山警方逮捕17名疑犯 涉及多宗商店盜竊案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方宣布逮捕了17名涉嫌盜竊商店的疑犯,警方指將繼續在市內各地打擊盜竊行為。

代號名為Blitz 23的行動,警方會預先在盜竊黑點的店舖部署,星期二警方選擇SoMa區Mission街700號路段的Target商店,原因是該店先前發生多宗盜竊案,舊金山警察局長Bill Scott指出,這是警方打擊零售盜竊案的開端。

Scott說:「這是多種因素的配合,我們在店舖裡面進行監視行動,要讓人知道,不要以身試法,我們不能無所不在,但我們在很多地方,如果你碰巧在其中一個地方,並試圖偷竊,我們在那裡會逮捕你。」

警方表示今次行動被捕的17人中,包括14男3女,年齡從23歲到60歲不等,其中兩名疑犯有被逮捕令,雖然大多數疑犯都來自舊金山,但也有來自其他地區,包括東灣Richmond、Antioch、San Lorenzo和南太浩湖。

Scott說:「自兩年前開始以來,我們逮捕了300多人,其中一些是慣犯,有人初次犯案被我們發現,但最重要的是,這些不法分子人數十分多,他們需對我們城市的問題負責,所以執法行動將繼續,Blitz行動將繼續。」

舊金山警方在月前時,從州府獲得1530萬元的資金,用於打擊有組織的零售盜竊行為,警察局長表示,如果行動取得良好的進展,將繼續用資金採取這類行動,包括安裝攝像頭和車牌閱讀器等。

Scott說:「我要小心謹慎地說,我們有了一個好的開端,但只是一個開始,還沒到達到終點,這只是個開始,在解決舊金山這個問題方面。」

警方表示,在行動中,查獲了被盜物品,已經交還給店舖,警方強調,雖然逮捕了一些人,但相信仍有其他涉案人士未落網,任何有案件線索的人,可致電(415) 575-4444通知警方。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。