【財經新聞】《經濟學人》發表全球城市生活成本調查 哪幾個城市生活最貴

【KTSF 吳倩妤報導】

經濟學人(Economist Intelligence)發表全球城市生活成本調查,哪幾個城市的生活最貴?

息口高企,通漲升溫,帶動生活成本上漲,經濟學人智庫發表最新「全球城市生活成本」排名,新加坡繼續位列全球第一,與跳升五級的瑞士蘇黎世齊名。

瑞士另一城市日內瓦與紐約並列第三位,香港就回落一級至第五位,南加洛杉磯排第六,法國巴黎第七,丹麥哥本哈根和以色列特拉維夫並列第八,舊金山(三藩市)就排第十。

報告指,新加坡生活成本高企,因交通和服裝等生活開支不斷攀升,瑞士則受到法郎強勢影響。

排名下跌最顯著的城市,主要集中在俄羅斯、中國及日本,北京跌26級,東京跌23級至60位,南京和無錫下跌31級排77,莫斯科下跌至142位,而聖彼得堡跌至147位。

排名急跌受到當地貨幣貶值影響,因生活成本指數的計分方法,是將當地貨幣轉換成美元,而全球生活成本最低的國家,是敘利亞的大馬士革,緊隨在後的是伊朗德黑蘭和利比亞首都的黎波里。

調查涉及173個城市,200項商品和服務,平均價格按年升7.4%,展望2024年,組織認為,隨著加息滯後效應,會逐漸影響經濟活動及消費需求,預計通脹繼續放緩,但有上行風險。

