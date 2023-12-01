【財經新聞】《經濟學人》發表全球城市生活成本調查 哪幾個城市生活最貴

【KTSF 吳倩妤報導】

經濟學人（Economist Intelligence）發表全球城市生活成本調查，哪幾個城市的生活最貴？

息口高企，通漲升溫，帶動生活成本上漲，經濟學人智庫發表最新「全球城市生活成本」排名，新加坡繼續位列全球第一，與跳升五級的瑞士蘇黎世齊名。

瑞士另一城市日內瓦與紐約並列第三位，香港就回落一級至第五位，南加洛杉磯排第六，法國巴黎第七，丹麥哥本哈根和以色列特拉維夫並列第八，舊金山（三藩市）就排第十。

報告指，新加坡生活成本高企，因交通和服裝等生活開支不斷攀升，瑞士則受到法郎強勢影響。

排名下跌最顯著的城市，主要集中在俄羅斯、中國及日本，北京跌26級，東京跌23級至60位，南京和無錫下跌31級排77，莫斯科下跌至142位，而聖彼得堡跌至147位。

排名急跌受到當地貨幣貶值影響，因生活成本指數的計分方法，是將當地貨幣轉換成美元，而全球生活成本最低的國家，是敘利亞的大馬士革，緊隨在後的是伊朗德黑蘭和利比亞首都的黎波里。

調查涉及173個城市，200項商品和服務，平均價格按年升7.4%，展望2024年，組織認為，隨著加息滯後效應，會逐漸影響經濟活動及消費需求，預計通脹繼續放緩，但有上行風險。

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