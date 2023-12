【KTSF】

根據勞工部的數據,上週有將近22萬人首次申請失業救濟,人數有所增加。

10月份僱主增加了15萬個新職位,這是自6月以來的最小的月份增幅。

超過190萬國民正在領取一星期以上的失業救濟金,而上次報告的人數是180萬。

儘管如此,勞工統計局的數字顯示,全國失業率仍低於4%。

