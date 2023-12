【全國新聞】RSV病例近日飆升 衞生局教大家最佳預防方法（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

近日,呼吸道合胞病毒RSV的病例飆升,衞生局呼籲最佳的防禦方法,是接種最新的COVID疫苗,並建議受感染者留在家中。

San Mateo縣的衞生局長Kismet Baldwin-Santana說,最有效的防禦方法是接種更新的COVID、流感和RSV疫苗。

對於高風險的人士,例如初生嬰兒、長者、患有長期病患、免疫力低的人士及孕婦,他亦建議接種疫苗。

此外,他也認為,凡是6個月或以上的嬰兒,在接種新一劑更新版本的COVID疫苗前,必須和上一劑相隔兩個月。

與此同時,衛生署也建議6個月至4歲免疫力低,而從來沒有接種過COVID疫苗的兒童,接種多一劑的疫苗。

而6個月大或以上的人士,每年都要打流感針,8歲或以下的兒童,如果是第一年注射流感疫苗,就應該在第一年內一共接種兩劑流感疫苗。

衛生署建議60歲或以上的成人接種RSV疫苗。

另外,孕婦在懷孕32至36個週期間,亦可以接種RSV疫苗,來防止母嬰感染。

民眾可以在同一時間接種COVID、流感和RSV疫苗,假如市民沒有醫療保險,或醫保計劃不包括疫苗的話,市民可以參加免費的Bridge Access計劃,詳情和地點請參閱Vaccines.gov。

假如COVID測試呈陽性,請在出現症狀五日內服用藥物,假如流感測試呈陽性,醫護人員可以提供治療藥物給會產生嚴重症狀的高危人士。

長者及免疫力弱的高危人士,在公眾場所要戴KF94、N95、KN95等口罩以預防感染。

一旦染病就請求醫並留在家中,此外,在出席聚會之前,可以考慮先做居家檢測。

最後,請改善家中的通風系統,開啟HVAC系統,使用HEPA空氣淨化器,並打開門窗,以保持空氣流通,以減少病毒在室內散播的機會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。