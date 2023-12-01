【全國新聞】RSV病例近日飆升 衞生局教大家最佳預防方法（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

近日，呼吸道合胞病毒RSV的病例飆升，衞生局呼籲最佳的防禦方法，是接種最新的COVID疫苗，並建議受感染者留在家中。

San Mateo縣的衞生局長Kismet Baldwin-Santana說，最有效的防禦方法是接種更新的COVID、流感和RSV疫苗。

對於高風險的人士，例如初生嬰兒、長者、患有長期病患、免疫力低的人士及孕婦，他亦建議接種疫苗。

此外，他也認為，凡是6個月或以上的嬰兒，在接種新一劑更新版本的COVID疫苗前，必須和上一劑相隔兩個月。

與此同時，衛生署也建議6個月至4歲免疫力低，而從來沒有接種過COVID疫苗的兒童，接種多一劑的疫苗。

而6個月大或以上的人士，每年都要打流感針，8歲或以下的兒童，如果是第一年注射流感疫苗，就應該在第一年內一共接種兩劑流感疫苗。

衛生署建議60歲或以上的成人接種RSV疫苗。

另外，孕婦在懷孕32至36個週期間，亦可以接種RSV疫苗，來防止母嬰感染。

民眾可以在同一時間接種COVID、流感和RSV疫苗，假如市民沒有醫療保險，或醫保計劃不包括疫苗的話，市民可以參加免費的Bridge Access計劃，詳情和地點請參閱Vaccines.gov。

假如COVID測試呈陽性，請在出現症狀五日內服用藥物，假如流感測試呈陽性，醫護人員可以提供治療藥物給會產生嚴重症狀的高危人士。

長者及免疫力弱的高危人士，在公眾場所要戴KF94、N95、KN95等口罩以預防感染。

一旦染病就請求醫並留在家中，此外，在出席聚會之前，可以考慮先做居家檢測。

最後，請改善家中的通風系統，開啟HVAC系統，使用HEPA空氣淨化器，並打開門窗，以保持空氣流通，以減少病毒在室內散播的機會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。