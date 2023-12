【全國新聞】奧克拉荷馬州死囚Phillip Hancock涉謀殺兩男子

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克拉荷馬州府週四處決59歲的死囚Phillip Hancock,他2001年時,因謀殺兩名男子被判死刑,但判決一直備受爭議。

本月較早前,奧克拉荷馬州的特赦和假釋委員會,以三比二的票數,表決贊成建議州府對Hancock減刑,免除死刑,但最終奧克拉荷馬共和黨州長Kevin Stitt未有接納建議,決定如期執行打毒針死刑。

Hancock在監獄接受行刑,週四早上11點半左右證實死亡。

Hancock的律師和支持者辯稱,他2001年殺死Robert Jett和James Lynch是出於自衛。

他們聲稱,兩名死者是人所共知的不法分子,他們案發時襲擊手無寸鐵的Hancock,試圖強行將他關進Jett家中的籠子裡。

衝突期間,Hancock搶走Jett的槍,開槍打死Jett和Lynch,因此Hancock的律師宣稱,他的行為屬於自衛,不應被判死刑。

