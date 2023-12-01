【全國新聞】奧克拉荷馬州死囚Phillip Hancock涉謀殺兩男子

December 1, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Phillip Hancock (網上圖片)

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克拉荷馬州府週四處決59歲的死囚Phillip Hancock，他2001年時，因謀殺兩名男子被判死刑，但判決一直備受爭議。

本月較早前，奧克拉荷馬州的特赦和假釋委員會，以三比二的票數，表決贊成建議州府對Hancock減刑，免除死刑，但最終奧克拉荷馬共和黨州長Kevin Stitt未有接納建議，決定如期執行打毒針死刑。

Hancock在監獄接受行刑，週四早上11點半左右證實死亡。

Hancock的律師和支持者辯稱，他2001年殺死Robert Jett和James Lynch是出於自衛。

他們聲稱，兩名死者是人所共知的不法分子，他們案發時襲擊手無寸鐵的Hancock，試圖強行將他關進Jett家中的籠子裡。

衝突期間，Hancock搶走Jett的槍，開槍打死Jett和Lynch，因此Hancock的律師宣稱，他的行為屬於自衛，不應被判死刑。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*