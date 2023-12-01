【全國新聞】奧克拉荷馬州死囚Phillip Hancock涉謀殺兩男子

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克拉荷馬州府週四處決59歲的死囚Phillip Hancock，他2001年時，因謀殺兩名男子被判死刑，但判決一直備受爭議。

本月較早前，奧克拉荷馬州的特赦和假釋委員會，以三比二的票數，表決贊成建議州府對Hancock減刑，免除死刑，但最終奧克拉荷馬共和黨州長Kevin Stitt未有接納建議，決定如期執行打毒針死刑。

Hancock在監獄接受行刑，週四早上11點半左右證實死亡。

Hancock的律師和支持者辯稱，他2001年殺死Robert Jett和James Lynch是出於自衛。

他們聲稱，兩名死者是人所共知的不法分子，他們案發時襲擊手無寸鐵的Hancock，試圖強行將他關進Jett家中的籠子裡。

衝突期間，Hancock搶走Jett的槍，開槍打死Jett和Lynch，因此Hancock的律師宣稱，他的行為屬於自衛，不應被判死刑。

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