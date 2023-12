【KTSF】

UBS瑞士投資銀行公司的數據顯示,透過繼承財產,成為億萬富翁的人,其財富總值超越了白手興家的新晉億萬富翁。

據瑞士銀行表示,截至今年4月,53名遺產繼承人於12個月內,繼承了將近1,510億元。

超過84位白手興家的新億萬富翁,同期累積大約1,410億元。

這個現象源自許多億萬富翁企業家年齡日增,在未來20年,瑞士銀行預計,將有超過1,000名億萬富翁,會將大約5.2兆元的財產轉移給他們的子女。

報告結果亦反映,2022年至2023年初,首次公開招股IPO市場低迷,限制了新晉企業家將業務上市和財富增長的機會。

