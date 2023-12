【有線新聞】

美國一名聯邦法官發出禁制令,阻止蒙大拿州明年1月1日起禁止使用短片分享應用程式TikTok。

法官莫洛伊指蒙大拿州的禁令超出州的權力,違憲和損害言論自由。

TikTok歡迎法官拒絕不合憲的禁令,同時保障蒙大拿州數以十萬計的民眾可以繼續透過TikTok發聲和維持生計。

州檢察部門強調今次是初步裁決,會研究下一步行動。

蒙大拿州早前通過法案明年起全面禁止使用TikTok,是全國首個州通過相關禁令。

