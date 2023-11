【KTSF 尹晉豪報導】

為了紀念中國的白紙運動一週年,加州大學柏克萊分校週二晚上有學生舉行集會,呼籲各界人士將民主和自由之火傳遞下去。

在週二傍晚5點開始,當地的學生陸陸續續拿著標語、蠟燭、鮮花,以及白紙,走到柏克萊加大分校的Sather Gate前,有牌子寫著「暴政必亡,中國人民,不會忘記,光復香港,時代革命」等標語,地上還在貼上新疆烏魯木齊公寓大火死難者名字和照片等資料,有人放滿蠟燭和鮮花。

主持其後讀出每位大火死難者的名字,集會的人士亦為死者默哀,並在場上發表演說。

在中國實施嚴格抗疫封鎖政策下,新疆烏魯木齊發生公寓大樓火警失救,導致十人死亡、九人受傷的慘劇,因而觸發了北京四通橋拉橫額事件,及中國民間的舉白紙抗議浪潮。

