威斯康辛州Milwaukee市週三發生一場警匪汽車追逐戰,共4人受傷送院,一名3歲兒童頭部受傷,情況嚴重。

Milwaukee市警方表示,他們當時正追截一名被通緝的疑犯,涉嫌與芝加哥一宗謀殺案有關,因此展開一場飛車追逐。

疑犯開行的汽車,最終與一架校巴相撞而停下,令校巴翻側再撞向其他車輛,而涉案的26歲疑犯,企圖棄車徒步逃走時被捕。

事件一共造成4人受傷,包括70歲的校巴司機,以及疑犯車上兩名乘客,其中一名是3歲兒童,他頭部受傷,全部送院治理。

