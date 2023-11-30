【市府有約】Dublin市首位華裔市議員胡欣（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020年爆發的COVID疫情，改變了許多人的生活，尤其疫情期間衍生的仇亞情緒，促使華裔社區更關注和參與政治，本集《市府有約》，要為您介紹一位在疫情期間決定參政的人士，那就是Dublin市首位華裔市議員胡欣（Sherry Hu）。

東灣Dublin市近年來亞裔人口成長迅猛，至今已經有55%人口是亞裔，超過一半。

胡欣說：「我們城市事實上是一個非常令人興奮的城市，和周邊城市比我們就是更年輕，教育程度更高，也更有活力，就是發展更快、更有活力的一個城市，所以我們非常喜歡我們的城市。」

Dublin首位華裔市議員胡欣談到自己的城市，滿意之情溢於言表。

胡欣說：「我們有新的一個高中，明年就要開始開業，學校開門將要新的學生進來了，非常興奮，同時我們城市也正在積極的做我們一個市中心區域，就是像城市裡面的購物區域，做很多工作在西邊，我們這邊也有很多亞洲的商店開門。」

來自中國的胡欣，最早在湖南大學和天津大學取得大學和碩士學位，學的是建築工程，也有一個商科第二學位，後來到美國那布拉斯加攻讀博士，走上學術這條路。

胡欣說：「第一個工作就是在拉斯維加斯，那邊有一個州立大學，內華達拉斯維加斯州立大學，我在那邊做教授。」

學者出身的她，2009年搬到矽谷，在舊金山太平洋媒電公司（PG&E）從事技術工作，幫助商業、農業和一般客戶如何節省電力和能源。

胡欣說：「當時我們就到處去看，那些地方適合安家立業，我們就找到了Dublin這塊地方，這塊地方它的學校很好，而且公園很美麗，房子也很新很漂亮，當時價格也是比較合適的，直到現在今天為止，我們那邊都是生活品質最高的一個城市，所以我們就把家安在了都柏林。」

胡欣的兩個孩子當時都還小，現在已經有一個上大學了，她說孩子們成長時期，都在Dublin渡過，對當地有很深的感情。

本身是建築領域的學者，後來又到電力公司做工程師，如今為什麼會從政呢？胡欣說要從2020年COVID疫情爆發說起，仇亞情緒和暴力事件，開始讓胡欣決定走入社區。

胡欣說：「我們作為一個亞裔的，或者說華裔的一分子，我們在我們城市裡面，我們非常希望我們能夠有機會參與到這個城市主要的決策中，然後讓我們社區更安全，然後同時也能夠把我們華裔的一份力量去貢獻出來，因為從政、為社區做奉獻，其實都是很多很多的工作量的，其實也是我們為社區做奉獻的一個機會。」

當時的選舉競爭非常激烈，一共九個候選人爭取兩個職位，九選二的機率下，胡欣第一次參選就選上，成為該市有史以來首位華裔市議員，也是首位亞裔市議員。

胡欣說：「競爭激烈的情況下，我覺得真正能選上的原因還是大家要團結起來，我們亞裔一定要明白，我們一定要參與，一定要勇於表達自己。」

2020年參政以來，胡欣說她從政的道路其實是非常充滿挑戰的一個過程，擔任市議員三年多以來，她分享從政治素人到民選公職的心得。

胡欣說：「學到了很多東西，為什麼這麼說呢？因為在美國的政治系統裡面，城市有城市的、縣有縣的、州有州裡的，以及聯邦有聯邦的，以前在我們的書本上面，政治系統學到的大多數是聯邦的，根本就沒到城市的層級，所以城市的是和高一等級的水平是不一樣的，所以對我自己來說是學到了各個系統，比如說它的經濟規劃怎麼去做，它的城市建設怎麼去安排，它有哪些關鍵的參與方來做這個決策，各種力量怎麼在一起相互平衡，怎麼有制衡。」

Dublin市的市議會，包括市長和市議員共五人，其中市長選舉將在明年登場，胡欣已經宣布將競選市長職務。

胡欣說：「到明年選舉，2024年11月選舉，正好做了四年，是最佳時機去衝擊這個職位。」

胡欣希望再創歷史，成為Dublin市首位華裔，同時也是首位亞裔市長。

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