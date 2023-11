【市府有約】Dublin市首位華裔市議員胡欣（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020年爆發的COVID疫情,改變了許多人的生活,尤其疫情期間衍生的仇亞情緒,促使華裔社區更關注和參與政治,本集《市府有約》,要為您介紹一位在疫情期間決定參政的人士,那就是Dublin市首位華裔市議員胡欣(Sherry Hu)。

東灣Dublin市近年來亞裔人口成長迅猛,至今已經有55%人口是亞裔,超過一半。

胡欣說:「我們城市事實上是一個非常令人興奮的城市,和周邊城市比我們就是更年輕,教育程度更高,也更有活力,就是發展更快、更有活力的一個城市,所以我們非常喜歡我們的城市。」

Dublin首位華裔市議員胡欣談到自己的城市,滿意之情溢於言表。

胡欣說:「我們有新的一個高中,明年就要開始開業,學校開門將要新的學生進來了,非常興奮,同時我們城市也正在積極的做我們一個市中心區域,就是像城市裡面的購物區域,做很多工作在西邊,我們這邊也有很多亞洲的商店開門。」

來自中國的胡欣,最早在湖南大學和天津大學取得大學和碩士學位,學的是建築工程,也有一個商科第二學位,後來到美國那布拉斯加攻讀博士,走上學術這條路。

胡欣說:「第一個工作就是在拉斯維加斯,那邊有一個州立大學,內華達拉斯維加斯州立大學,我在那邊做教授。」

學者出身的她,2009年搬到矽谷,在舊金山太平洋媒電公司(PG&E)從事技術工作,幫助商業、農業和一般客戶如何節省電力和能源。

胡欣說:「當時我們就到處去看,那些地方適合安家立業,我們就找到了Dublin這塊地方,這塊地方它的學校很好,而且公園很美麗,房子也很新很漂亮,當時價格也是比較合適的,直到現在今天為止,我們那邊都是生活品質最高的一個城市,所以我們就把家安在了都柏林。」

胡欣的兩個孩子當時都還小,現在已經有一個上大學了,她說孩子們成長時期,都在Dublin渡過,對當地有很深的感情。

本身是建築領域的學者,後來又到電力公司做工程師,如今為什麼會從政呢?胡欣說要從2020年COVID疫情爆發說起,仇亞情緒和暴力事件,開始讓胡欣決定走入社區。

胡欣說:「我們作為一個亞裔的,或者說華裔的一分子,我們在我們城市裡面,我們非常希望我們能夠有機會參與到這個城市主要的決策中,然後讓我們社區更安全,然後同時也能夠把我們華裔的一份力量去貢獻出來,因為從政、為社區做奉獻,其實都是很多很多的工作量的,其實也是我們為社區做奉獻的一個機會。」

當時的選舉競爭非常激烈,一共九個候選人爭取兩個職位,九選二的機率下,胡欣第一次參選就選上,成為該市有史以來首位華裔市議員,也是首位亞裔市議員。

胡欣說:「競爭激烈的情況下,我覺得真正能選上的原因還是大家要團結起來,我們亞裔一定要明白,我們一定要參與,一定要勇於表達自己。」

2020年參政以來,胡欣說她從政的道路其實是非常充滿挑戰的一個過程,擔任市議員三年多以來,她分享從政治素人到民選公職的心得。

胡欣說:「學到了很多東西,為什麼這麼說呢?因為在美國的政治系統裡面,城市有城市的、縣有縣的、州有州裡的,以及聯邦有聯邦的,以前在我們的書本上面,政治系統學到的大多數是聯邦的,根本就沒到城市的層級,所以城市的是和高一等級的水平是不一樣的,所以對我自己來說是學到了各個系統,比如說它的經濟規劃怎麼去做,它的城市建設怎麼去安排,它有哪些關鍵的參與方來做這個決策,各種力量怎麼在一起相互平衡,怎麼有制衡。」

Dublin市的市議會,包括市長和市議員共五人,其中市長選舉將在明年登場,胡欣已經宣布將競選市長職務。

胡欣說:「到明年選舉,2024年11月選舉,正好做了四年,是最佳時機去衝擊這個職位。」

胡欣希望再創歷史,成為Dublin市首位華裔,同時也是首位亞裔市長。

