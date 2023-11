【灣區新聞】Palo Alto有發展商計劃繞過市府規限 興建17層高住宅大樓（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有發展商計劃在南灣Palo Alto興建一個有三棟建築的項目,完成後會帶來382個住宅單位,項目其中一棟大樓高17層,遠超於市府的規限。

舊金山發展商Redco,日前向Palo Alto市府規劃部門提出初步申請,在California Avenue 156號興建一個混合用途項目。

根據Palo Alto Online報導,項目包括兩棟分別高17層和11層的住宅大樓,而第三棟7層高的住宅大樓,將會加建在現有的一間超市上。

項目完成後會帶來382個住宅單位,其中77個是可負擔房屋。

但是該項目中的17層高大樓,總高度為177英尺,遠超於市府50英尺的規限。

項目中每英畝會有267個單位,而市府針對房屋密度的限制,只是每英畝40個單位。

雖然這些條件在一般情況下,都不會獲得市府批准,但基於Palo Alto市的房屋規劃藍圖「住房要素」,目前尚未獲州府通過,發展商Redco是可以通過一項名叫builder’s remedy「建築商補救措施」的法例,繞過當地的zoning土地用途規定。

發展商需要在180天內,向市府提交正式計劃書,讓當局審核申請。

