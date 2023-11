【灣區新聞】加州擬再撥3億清理無家者營地 有人質疑是否有效

【KTSF 歐志洲的報導】

加州政府自從2021年疫情開始的時候,已經撥出4億1千多萬元清理州內的無家可歸者營地,州長紐森本週宣布額外撥出接近三億元,幫助地方政府清理在高速公路附近的無家者營地,不過有人質疑州府的策略是否真的有效。

在東灣奧克蘭(屋崙)Wood Street一帶,露宿街頭的Yvette Wright向KPIX台的記者表示,她在這裡住了10或12年,也去過許多不同地方暫時留宿。

加州運輸部Caltrans在7個月前,清除了位於Wood Street無家可歸人士的營地,有大約兩百到三百人需要遷離,當時,這裡是加州最大的無家可歸者營地之一,Caltrans當時宣布,不能維持營地的狀況,展開了大型的清除行動。

Wright說,行動沒有把這些人移走,因為在這裡住的人,沒有其他可以去的地方。

有些像Wright的人,確實有搬到市府在附近提供的小型屋,但是公眾在這一帶開車,仍然會看到很多無家者,其實就只是搬到其他的小路露宿,可以看到很多露營車,甚至船艇。

紐森表示,將在4億元的撥款後,再挪出3億元給加州地方政府來清除高速公路附近的營地,像是在州際80號公路周圍的地方。

紐約說:「這個針對營地的行動,將會為加州道路使用權和政府資產,做到更多。」

但是Wright也說,數以億元的錢,並沒有真正發揮作用,要是有的話,他們也不會繼續在那裡出現。

但是Wright也承認,雖然有些無家可歸人士想找到永久住所,但是當中也有人不想住進屋子裡,這個問題很難處理。

州府表示,在過去兩年清除了約5700個營地,而新增的清除營地的公款,也已經開始讓個別地方政府申請索取。

