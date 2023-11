【KTSF】

連鎖藥店Rite Aid表示,因為公司結構重組關係,將會在全國12個州關閉31間分店。

Rite Aid計劃關閉的分店當中,7間位於加州,賓夕凡尼亞州有4間,其餘遍佈全國另外10個州,關閉完成後,該公司在全國仍有約2千間商店。

過去六年,Rite Aid損失接近30億元,單是今年,其股價下跌了九成以上。

