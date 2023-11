【KTSF】

灣區捷運(BART)週三最後一天接受紙張車票,從11月30日開始,只接受Clipper路路通卡進出捷運車站。

隨著灣區捷運開始陸續取代舊的車站閘門,新閘門將不會有閱讀紙張車票的功能,民眾從週四開始,只能用路路通卡乘搭地鐵。

但是從2024年開始,新的車站閘門啟用後,乘客也可以用信用卡、銀行卡或手機付車費,現在還有紙張車票的民眾,餘款超過一元的話,可以到捷運站向職員查詢如何申請取回票中的剩餘金額。

當局目前還沒有制定要求退費的截止日期。

