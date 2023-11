【灣區新聞】年輕母親涉攜幼兒偷竊兼攻擊Macy’s保安被捕

【KTSF 古琳嘉報導】

一名年輕母親,週二傍晚涉嫌在San Mateo的商場攻擊Macy’s百貨保安人員,並帶著孩子魯莽駕駛開車逃逸,當天她已遭警方逮捕。

San Mateo警方表示,週二傍晚5點多接報稱,位於Hillsdale購物商場的Macy’s百貨,一名防損人員被一名在店內偷東西的竊賊攻擊,竊賊隨後開車逃逸,警方到場對車輛啟動追逐,但竊賊並未停車,反而逆向行駛,導致一起輕微撞車,過程中警方看到車內有幼童,決定停止追逐。

警方表示,嫌犯當時企圖偷竊化妝品和衣服,並將物品藏在嬰兒推車底下,在Macy’s停損人員發現後歸還,但在等待警察到來期間,踢了停損人員,並企圖咬另一人,竊賊並企圖使用胡椒噴霧,但被制止。

週二傍晚6點多,嫌犯的車輛被Colma警方發現,車上還有該名女子的一歲孩子,以及一名15歲親戚,女子坦承在Macy’s及其他商店偷竊,她是24歲Daly City居民Estrella Paniagua,已遭警方逮捕,兩名未成年人士則交給其家人照顧。

