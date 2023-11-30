【灣區新聞】年輕母親涉攜幼兒偷竊兼攻擊Macy’s保安被捕

【KTSF 古琳嘉報導】
一名年輕母親，週二傍晚涉嫌在San Mateo的商場攻擊Macy’s百貨保安人員，並帶著孩子魯莽駕駛開車逃逸，當天她已遭警方逮捕。
San Mateo警方表示，週二傍晚5點多接報稱，位於Hillsdale購物商場的Macy’s百貨，一名防損人員被一名在店內偷東西的竊賊攻擊，竊賊隨後開車逃逸，警方到場對車輛啟動追逐，但竊賊並未停車，反而逆向行駛，導致一起輕微撞車，過程中警方看到車內有幼童，決定停止追逐。
警方表示，嫌犯當時企圖偷竊化妝品和衣服，並將物品藏在嬰兒推車底下，在Macy’s停損人員發現後歸還，但在等待警察到來期間，踢了停損人員，並企圖咬另一人，竊賊並企圖使用胡椒噴霧，但被制止。
週二傍晚6點多，嫌犯的車輛被Colma警方發現，車上還有該名女子的一歲孩子，以及一名15歲親戚，女子坦承在Macy’s及其他商店偷竊，她是24歲Daly City居民Estrella Paniagua，已遭警方逮捕，兩名未成年人士則交給其家人照顧。
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