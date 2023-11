【灣區新聞】南舊金山土狼襲擊Chihuahua狗 鄰居及時出手拯救（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島南舊金山(三藩市)發生土狼襲擊Chihuahua狗的事件,遇襲的狗多處受傷,如果不是鄰居及時出手拯救,小狗恐怕已經成為土狼的晚餐。

這隻2歲半的芝娃娃混種狗名叫Nala,上星期三晚5點多跟主人如常在位於Hillside大道一帶的住所附近散步。

回到家門前,主人表示,當時鬆開狗繩,正打算進屋時,Nala忽然直衝到後院外的山坡,由於當時天色已黑,從門口到後院山坡的路,可以說是伸手不見五指,主人去尋找牠時,很快就聽到狗吠和土狼叫聲,而住在旁邊的鄰居,聽到聲音和見狀後,立刻打開門看。

鄰居Shilling說:「我看不清發生了什麼,天已經很黑了,所以我走向通往後院的門,當我走出去時,後院的感應燈就亮了,我可以看到,有兩隻大土狼已經在後面山坡,而其中一隻土狼,看起來在一隻小狗上面,當我能夠走近一點時,看到是我鄰居的狗Nala

鄰居表示,土狼攻擊了Nala的腹部和頸部,見到有人走近時,其中一隻土狼就撤退了,但仍然留在山邊觀察,而鄰居這個時候就決定拔「棒」相助。

Shilling說:「我能夠回去拿一根棒,我平常用這根棒擋住我的敞門,我拿著棒走向襲擊鄰居小狗的土狼,用棒來引起土狼注意並驅走牠們,我鄰居的狗獲救後,就從牆上跳下來,安全地進入我的後院

鄰居表示,自己在家附近亦曾經見過土狼跑上山坡,但親身經歷還是第一次。

從本台早上拍攝的畫面中,可以看到右邊,即是主人跟Nala住的房屋,有木板分隔開後院和山坡,而鄰居房屋的後院,和山坡連接,而正正就是鄰居後院,沒有木板阻隔可以通往山坡,鄰居才可以及時拯救Nala。

主人表示,土狼襲擊Nala的過程,只有十多秒,但小狗已遍體鱗傷,需要立即求醫,身上多處需要縫針,頸部、腿部和腹部亦有傷痕。

雖然Nala已經在週三拆線,但根據州法例規定,家中寵物被野生動物咬傷,主人需要向所屬區域的愛護動物協會或動物管制部門報告,Nala需要在家中隔離30天,並重新接種疫苗。

Nala的主人感激鄰居救了愛犬的性命,並且謹記以後帶狗散步,回家入屋關門後,才會解開狗繩。

