【灣區新聞】南舊金山土狼襲擊Chihuahua狗 鄰居及時出手拯救（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島南舊金山（三藩市）發生土狼襲擊Chihuahua狗的事件，遇襲的狗多處受傷，如果不是鄰居及時出手拯救，小狗恐怕已經成為土狼的晚餐。

這隻2歲半的芝娃娃混種狗名叫Nala，上星期三晚5點多跟主人如常在位於Hillside大道一帶的住所附近散步。

回到家門前，主人表示，當時鬆開狗繩，正打算進屋時，Nala忽然直衝到後院外的山坡，由於當時天色已黑，從門口到後院山坡的路，可以說是伸手不見五指，主人去尋找牠時，很快就聽到狗吠和土狼叫聲，而住在旁邊的鄰居，聽到聲音和見狀後，立刻打開門看。

鄰居Shilling說：「我看不清發生了什麼，天已經很黑了，所以我走向通往後院的門，當我走出去時，後院的感應燈就亮了，我可以看到，有兩隻大土狼已經在後面山坡，而其中一隻土狼，看起來在一隻小狗上面，當我能夠走近一點時，看到是我鄰居的狗Nala

鄰居表示，土狼攻擊了Nala的腹部和頸部，見到有人走近時，其中一隻土狼就撤退了，但仍然留在山邊觀察，而鄰居這個時候就決定拔「棒」相助。

Shilling說：「我能夠回去拿一根棒，我平常用這根棒擋住我的敞門，我拿著棒走向襲擊鄰居小狗的土狼，用棒來引起土狼注意並驅走牠們，我鄰居的狗獲救後，就從牆上跳下來，安全地進入我的後院

鄰居表示，自己在家附近亦曾經見過土狼跑上山坡，但親身經歷還是第一次。

從本台早上拍攝的畫面中，可以看到右邊，即是主人跟Nala住的房屋，有木板分隔開後院和山坡，而鄰居房屋的後院，和山坡連接，而正正就是鄰居後院，沒有木板阻隔可以通往山坡，鄰居才可以及時拯救Nala。

主人表示，土狼襲擊Nala的過程，只有十多秒，但小狗已遍體鱗傷，需要立即求醫，身上多處需要縫針，頸部、腿部和腹部亦有傷痕。

雖然Nala已經在週三拆線，但根據州法例規定，家中寵物被野生動物咬傷，主人需要向所屬區域的愛護動物協會或動物管制部門報告，Nala需要在家中隔離30天，並重新接種疫苗。

Nala的主人感激鄰居救了愛犬的性命，並且謹記以後帶狗散步，回家入屋關門後，才會解開狗繩。

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