【灣區新聞】南灣兩亞裔男子涉嫌非法藏槍及毒品被起訴

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南灣聖荷西市兩名亞裔男子，涉嫌藏有大批非法攻擊性武器、彈藥、芬太尼毒品及超過2千粒搖頭丸，被Santa Clara地檢處起訴多項非法藏有槍械及毒品的重罪。

兩名被告分別是33歲男子John Phan，以及25歲男子Calvin Le，二人除面臨非法藏有槍械及藥品的重罪外，還被控非法製造槍械，如被判罪名成立，最高可被判入獄18年。

這次調查是由Santa Clara縣地檢處新成立的槍械暴力專案小組（簡稱GVTF）負責，該小組由多個部門派出的成員組成，目的是從有自殺傾向的人士、精神病患，或重罪犯手上取走槍械，保障公眾安全。

11月28日，小組成員持搜查令，前往聖荷西市Ford路一幢流動住屋搜查，起出多件非法藏有的槍械、非法改裝的攻擊型武器、機關槍、鬼槍、防彈衣、大量高性能彈藥和待售的毒品，當中包括芬太尼、搖頭丸、可卡因、大麻，另外還起出一萬元現金。

兩名被告定於週四出席過堂聆訊。

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