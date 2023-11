【灣區新聞】南灣兩亞裔男子涉嫌非法藏槍及毒品被起訴

【KTSF】

南灣聖荷西市兩名亞裔男子,涉嫌藏有大批非法攻擊性武器、彈藥、芬太尼毒品及超過2千粒搖頭丸,被Santa Clara地檢處起訴多項非法藏有槍械及毒品的重罪。

兩名被告分別是33歲男子John Phan,以及25歲男子Calvin Le,二人除面臨非法藏有槍械及藥品的重罪外,還被控非法製造槍械,如被判罪名成立,最高可被判入獄18年。

這次調查是由Santa Clara縣地檢處新成立的槍械暴力專案小組(簡稱GVTF)負責,該小組由多個部門派出的成員組成,目的是從有自殺傾向的人士、精神病患,或重罪犯手上取走槍械,保障公眾安全。

11月28日,小組成員持搜查令,前往聖荷西市Ford路一幢流動住屋搜查,起出多件非法藏有的槍械、非法改裝的攻擊型武器、機關槍、鬼槍、防彈衣、大量高性能彈藥和待售的毒品,當中包括芬太尼、搖頭丸、可卡因、大麻,另外還起出一萬元現金。

兩名被告定於週四出席過堂聆訊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。