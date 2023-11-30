【全國新聞】美國前國務卿基辛格去世 享壽100歲（視頻）

November 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

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美國前國務卿基辛格週三在康涅狄格州寓所去世，享壽100歲。

沙啞低沉，帶有德國腔的英文是基辛格的特色，有外交之父之稱的基辛格，在美中台關係中扮演關鍵角色。

他在1971年秘密訪華，後來促成1972年2月21日，美國總統尼克森訪問中國，期間與毛澤東和周恩來談話，為打開中華人民共和國大門作出歷史性貢獻，但也決定了在台灣的中華民國即將失去國際角色的命運。

卡特總統在1979年與中華民國斷交，與中華人民共和國建立正式關係。

此外，基辛格也促成了在美軍敗退，而越共取得勝利下終止越戰，簽訂巴黎和平協議，他還因此在1973年獲得諾貝爾和平獎。

事隔50年，這仍是和平獎有史以來的最大爭議之一，就連基辛格當年都不敢前往奧斯陸領獎。

基辛格近年雖然年事已高，但在政治上仍十分活躍，今年7月他訪問北京，並獲得中國主席習近平接見，可見基辛格在北京心中的地位。

史學家表示，這位學者出身的外交官，策劃了美國對北京的開放，又是美國從越南撤出的談判人，在美蘇冷戰最激烈之時，憑藉狡黠、野心和智慧，重塑了美國與蘇聯的權力關係，有時不惜為此而踐踏民主價值，隨著他的去世，他的歷史功過也將蓋棺定論。

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