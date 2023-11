【全國新聞】美國前國務卿基辛格去世 享壽100歲（視頻）

【KTSF】

美國前國務卿基辛格週三在康涅狄格州寓所去世,享壽100歲。

沙啞低沉,帶有德國腔的英文是基辛格的特色,有外交之父之稱的基辛格,在美中台關係中扮演關鍵角色。

他在1971年秘密訪華,後來促成1972年2月21日,美國總統尼克森訪問中國,期間與毛澤東和周恩來談話,為打開中華人民共和國大門作出歷史性貢獻,但也決定了在台灣的中華民國即將失去國際角色的命運。

卡特總統在1979年與中華民國斷交,與中華人民共和國建立正式關係。

此外,基辛格也促成了在美軍敗退,而越共取得勝利下終止越戰,簽訂巴黎和平協議,他還因此在1973年獲得諾貝爾和平獎。

事隔50年,這仍是和平獎有史以來的最大爭議之一,就連基辛格當年都不敢前往奧斯陸領獎。

基辛格近年雖然年事已高,但在政治上仍十分活躍,今年7月他訪問北京,並獲得中國主席習近平接見,可見基辛格在北京心中的地位。

史學家表示,這位學者出身的外交官,策劃了美國對北京的開放,又是美國從越南撤出的談判人,在美蘇冷戰最激烈之時,憑藉狡黠、野心和智慧,重塑了美國與蘇聯的權力關係,有時不惜為此而踐踏民主價值,隨著他的去世,他的歷史功過也將蓋棺定論。

