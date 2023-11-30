【灣區新聞】抗議習近平示威者被人打傷 警方調查進展不大（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在APEC會議最後一日，中國國家主席習近平離開舊金山（三藩市）當天，有來自南加州的示威者在機場附近被人打傷，事主週三到南舊金山警局了解案件進度，表示向警方提供了很多證據，但案件進展不大，敦促當局加快調查。

案發在11月17日，中國國家主席習近平乘搭飛機回到中國，歡送習近平的人和示威者雙方陣營，在舊金山國際機場外發生衝突。

抗議習近平的張開宇，當時離開現場，在去停車場的途中，遭到一群身上帶著紅布帶的人士跟隨，雙方之後互相咒罵。

影片可見，混亂之中事主被幾人捉著，然後被人推倒在地上。

事主之後被拳打腳踢，頭部受傷、眼睛腫了起來。

記者當天在南舊金山Costco的停車場外，則正正看到事主躺臥在片中位置，並有警員在場。

左眼戴著眼罩的張開宇，住在南加州洛杉磯，週三專程回到南舊金山，發現當局調查進展不大。

張開宇說：「17號當天已經把所有訊息、資料和影片提供給警察，我19號、第三天過來見警察時，不是今天的偵探，而是當時負責的警察說，他找不到那些人，即使照片和影片都很清楚，他找不到

警方向他表示，已經將資料提供給其他警察部門，但都沒有找到施襲者，他後來借助自己的資源，找出其中一名施襲者的身份，並在上星期五通知警方。

張開宇說：「今天已經星期三了我過來發現當時負責我案件的警察沒有值班，他們是另一個偵探負責這個案件，但是我剛才和他們談了以後，我發現這個偵探根本不知道關於這件案件的任何資料，代表如果我不來的話，我這個案件就石沉大海了

他認為，當局執法時有偏頗，他聲稱抗議習近平的民眾有60人被襲，但對方沒有任何人被捕，相反自己一方已經有人被起訴。

張開宇說：「我這個案件，如果他們還用藉口，也許是雙方衝突，可能很難辨別誰好誰壞，但我這個案件很容易就辨別到，我根本沒有在衝突現場，我們已經遠遠離開衝突現場，而且我們是被有預謀的襲擊，有預謀的伏擊

他敦促警方加快調查案件，表示未來會繼續向當局施壓。

本台聯絡過一名案發當天在親中群眾中的人士，嘗試了解情況，但對方沒有回應，在當日本台記者在採訪時，也遭到親中人士的襲擊，手機也被他們丟進機場附近的河裡，報警之後，至今案件都未有任何新進展。

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