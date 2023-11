【灣區新聞】抗議習近平示威者被人打傷 警方調查進展不大（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在APEC會議最後一日,中國國家主席習近平離開舊金山(三藩市)當天,有來自南加州的示威者在機場附近被人打傷,事主週三到南舊金山警局了解案件進度,表示向警方提供了很多證據,但案件進展不大,敦促當局加快調查。

案發在11月17日,中國國家主席習近平乘搭飛機回到中國,歡送習近平的人和示威者雙方陣營,在舊金山國際機場外發生衝突。

抗議習近平的張開宇,當時離開現場,在去停車場的途中,遭到一群身上帶著紅布帶的人士跟隨,雙方之後互相咒罵。

影片可見,混亂之中事主被幾人捉著,然後被人推倒在地上。

事主之後被拳打腳踢,頭部受傷、眼睛腫了起來。

記者當天在南舊金山Costco的停車場外,則正正看到事主躺臥在片中位置,並有警員在場。

左眼戴著眼罩的張開宇,住在南加州洛杉磯,週三專程回到南舊金山,發現當局調查進展不大。

張開宇說:「17號當天已經把所有訊息、資料和影片提供給警察,我19號、第三天過來見警察時,不是今天的偵探,而是當時負責的警察說,他找不到那些人,即使照片和影片都很清楚,他找不到

警方向他表示,已經將資料提供給其他警察部門,但都沒有找到施襲者,他後來借助自己的資源,找出其中一名施襲者的身份,並在上星期五通知警方。

張開宇說:「今天已經星期三了我過來發現當時負責我案件的警察沒有值班,他們是另一個偵探負責這個案件,但是我剛才和他們談了以後,我發現這個偵探根本不知道關於這件案件的任何資料,代表如果我不來的話,我這個案件就石沉大海了

他認為,當局執法時有偏頗,他聲稱抗議習近平的民眾有60人被襲,但對方沒有任何人被捕,相反自己一方已經有人被起訴。

張開宇說:「我這個案件,如果他們還用藉口,也許是雙方衝突,可能很難辨別誰好誰壞,但我這個案件很容易就辨別到,我根本沒有在衝突現場,我們已經遠遠離開衝突現場,而且我們是被有預謀的襲擊,有預謀的伏擊

他敦促警方加快調查案件,表示未來會繼續向當局施壓。

本台聯絡過一名案發當天在親中群眾中的人士,嘗試了解情況,但對方沒有回應,在當日本台記者在採訪時,也遭到親中人士的襲擊,手機也被他們丟進機場附近的河裡,報警之後,至今案件都未有任何新進展。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。