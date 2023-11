【全國新聞】聖誕節向孩童送禮物如何確保玩具安全

【KTSF】

黑色星期五之後,很多人開始買聖誕禮物,這也少不了玩具,大家怎樣可以確保這些玩具安全?

人們都想要自己買的禮物,是最完美的。

大家需要注意的是玩具的安全,美國消費產品安全委員會的數據顯示,國內去年有11宗14歲以下孩童因為玩具而死亡的案例,主要的死因是窒息,而導致窒息的往往是玩具的小配件和氣球。

受傷的數字驚人,有14.5萬宗12歲以下的孩童因為玩具傷人而需要入院的報告。

委員會主席Alexander Hoehn-Saric表示,當中有很多是踏板車導致,他說成年人要確保這些玩具適合孩童的年齡,也要看玩具上註明的警告。

專家也指出,如果要給比較大的孩童買玩具,也必須考慮這些孩童的家中,是否有更加年幼的孩童,來確保禮物對所有人都沒有危險。

要確保玩具安全的一個方法是,查看玩具是否有檢驗安全的證明,要是在網上購買的話,則要查看是否有額外的安全訊息。

而要是買二手貨的話,要確保這些物品沒有進行回收。

另外,在網上購物,也要確保賣方是有信譽的。

專家表示,有是否發現在網上賣東西的人是在美國國外,而人們發現貨品有問題的時候,要產方回收,他們卻失去踪影。

