【全國新聞】聖誕節向孩童送禮物如何確保玩具安全

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黑色星期五之後，很多人開始買聖誕禮物，這也少不了玩具，大家怎樣可以確保這些玩具安全？

人們都想要自己買的禮物，是最完美的。

大家需要注意的是玩具的安全，美國消費產品安全委員會的數據顯示，國內去年有11宗14歲以下孩童因為玩具而死亡的案例，主要的死因是窒息，而導致窒息的往往是玩具的小配件和氣球。

受傷的數字驚人，有14.5萬宗12歲以下的孩童因為玩具傷人而需要入院的報告。

委員會主席Alexander Hoehn-Saric表示，當中有很多是踏板車導致，他說成年人要確保這些玩具適合孩童的年齡，也要看玩具上註明的警告。

專家也指出，如果要給比較大的孩童買玩具，也必須考慮這些孩童的家中，是否有更加年幼的孩童，來確保禮物對所有人都沒有危險。

要確保玩具安全的一個方法是，查看玩具是否有檢驗安全的證明，要是在網上購買的話，則要查看是否有額外的安全訊息。

而要是買二手貨的話，要確保這些物品沒有進行回收。

另外，在網上購物，也要確保賣方是有信譽的。

專家表示，有是否發現在網上賣東西的人是在美國國外，而人們發現貨品有問題的時候，要產方回收，他們卻失去踪影。

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