【有線新聞】

4名中國留學生在加拿大多倫多附近遇車禍喪生。

中國駐多倫多總領事館通報,4名中國留學生在周日的嚴重車禍中身亡,駐加拿大大使館及多倫多總領事館高度重視,立即啟動應急機制,向警方核實情況並與家屬取得聯繫。

中國駐加拿大大使叢培武指示妥善處理事件,向家屬致以慰問。

