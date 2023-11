【AAPI專題報導】舊金山詩人馬文蕙以說唱方式應對仇亞暴力（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

亞裔社區以種種的方式對應疫情後出現的仇亞暴力事件,舊金山詩人馬文蕙以說唱的方式,從示威中尋找力量。

這個在華埠花園角實地拍攝的音樂錄影MTV《你要害怕我的雞毛掃》,看似幽默,內容說的卻是要叫想對亞裔施予暴力的人三思而後行。

寫這首「說唱」rap的是在舊金山華埠教音樂和戲劇的詩人馬文蕙,之前,她沒有寫過rap。

馬文蕙說:「完全是因為那些仇亞事件,我也沒有想過會去寫『說唱』,我從來沒有寫過一個『說唱』,『說唱』我也不會去聽,也不知道是什麼,但是我知道對青年人來說非常流行,我就想如果只是去示威,拿告示牌說你們不應該去做這些事,作用不是很大。」

馬文蕙說,要用幽默和音樂來接觸到對象,可以在音樂和節奏上做得到。

馬文蕙說:「我第一樣想到的東西就是雞毛掃,因為雞毛掃,我們小的時候都有被它打過,為什麼長者要用雞毛掃來打他們,就是因為他們覺得我們不聽話,雞毛掃就是一個示威的標誌。」

馬文蕙之後去找到一個懂得「說唱」的朋友來幫忙她創作,但是想到這「你要怕我的雞毛掃」一直在她的腦子裡轉來轉去,就寫了出來,然後從詩,加入節奏,就創作了這首「說唱」。

馬文蕙說,雞毛掃是人們眾所周知的東西,但是一些人小時候被它打得很慘,所以看了不喜歡,但是效果卻有不俗的反應,MTV受到許多人在網上廣傳。

馬文蕙也就從懊惱和憤怒中找到快樂。

馬文蕙說:「我很開心,因為這是我自己意想不到的,我最開心的就是,我可以做一些完全自己根本不會要去做的事,我從來沒有想過這件事,竟然做了出來,竟然有一班朋友,肯跟我去做這樣事,這是我最開心的。」

