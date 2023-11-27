【AAPI專題報導】舊金山詩人馬文蕙以說唱方式應對仇亞暴力（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

亞裔社區以種種的方式對應疫情後出現的仇亞暴力事件，舊金山詩人馬文蕙以說唱的方式，從示威中尋找力量。

這個在華埠花園角實地拍攝的音樂錄影MTV《你要害怕我的雞毛掃》，看似幽默，內容說的卻是要叫想對亞裔施予暴力的人三思而後行。

寫這首「說唱」rap的是在舊金山華埠教音樂和戲劇的詩人馬文蕙，之前，她沒有寫過rap。

馬文蕙說：「完全是因為那些仇亞事件，我也沒有想過會去寫『說唱』，我從來沒有寫過一個『說唱』，『說唱』我也不會去聽，也不知道是什麼，但是我知道對青年人來說非常流行，我就想如果只是去示威，拿告示牌說你們不應該去做這些事，作用不是很大。」

馬文蕙說，要用幽默和音樂來接觸到對象，可以在音樂和節奏上做得到。

馬文蕙說：「我第一樣想到的東西就是雞毛掃，因為雞毛掃，我們小的時候都有被它打過，為什麼長者要用雞毛掃來打他們，就是因為他們覺得我們不聽話，雞毛掃就是一個示威的標誌。」

馬文蕙之後去找到一個懂得「說唱」的朋友來幫忙她創作，但是想到這「你要怕我的雞毛掃」一直在她的腦子裡轉來轉去，就寫了出來，然後從詩，加入節奏，就創作了這首「說唱」。

馬文蕙說，雞毛掃是人們眾所周知的東西，但是一些人小時候被它打得很慘，所以看了不喜歡，但是效果卻有不俗的反應，MTV受到許多人在網上廣傳。

馬文蕙也就從懊惱和憤怒中找到快樂。

馬文蕙說：「我很開心，因為這是我自己意想不到的，我最開心的就是，我可以做一些完全自己根本不會要去做的事，我從來沒有想過這件事，竟然做了出來，竟然有一班朋友，肯跟我去做這樣事，這是我最開心的。」

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