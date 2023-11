【有線新聞】

美國弗洛伊德跪頸案,謀殺罪成的前警員肖萬,據報在獄中遭人刺傷。

美聯社引述消息報道,肖萬在亞利桑那州的聯邦監獄中遭其他囚犯刺傷,傷勢嚴重、需即場急救。據報他送院後情況穩定,相信無生命危險。

聯邦監獄局證實周五有囚犯遇襲,強調情況受控、已通報聯邦調查局,並暫停涉事監獄的探訪服務。

47歲的肖萬被指在2020年跪頸導致非裔男子弗洛伊德死亡,違反人權及謀殺罪成,分別判囚21年及22年半。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。