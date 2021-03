George Floyd死亡案將開審 涉案警員或再被控三級謀殺

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州非洲裔男人George Floyd去年被一個警察跪頸後死亡,地方法院一個法官,去年10月撤銷對涉案前警員的三級謀殺控罪,不過一個上訴庭周五推翻下級法庭的裁決,預計明尼蘇達州司法部長可能會在下星期案件開審時,再次起訴被告三級謀殺。

2020年5月25日,攝影機拍攝到George Floyd生命最後的幾分鐘,他的死引發全國示威和全球抗議警察暴力的運動。

接近10個月後,當天跪頸的前明尼亞波利斯警察Derek Chauvin案件即將開審,星期一開始輪選陪審團。

Chauvin被控二級謀殺和二級過失殺人,他否認全部控罪,預計他的律師會說,他只是做他接受訓練所做的事。

而根據當地法醫公佈Floyd的毒物報告,顯示當時他體內有多種毒品,包括嗎啡、芬太尼、大麻和安非他命,不過驗屍報告指出,並非所有測試都可靠,主審法官容許案件以串流向公眾直播。

明尼阿波利斯市長Jacob Frey說:「George Floyd被殺帶來洶湧的傷痛和痛苦,為我們整個城市和國家,我們明白這並非發生於真空,而和平示威宣洩痛楚是正義的。」

當地已經架起圍欄和鐵絲網,加固展開審訊的政府中心。

明尼阿波利斯副警察局長Erick Fors說:「你們會看到額外加固工程,在重要的基建和警察分局附近。」

執法部門和軍方都加派人手在場戒備,防止財物損毀、縱火和搶掠。

當地維權人士說他們會到場和平示威。

ACLU發言人Elizer Darris說:「我們預期我們的政府官員和民選官員會認真保障人們和平集會的權利,還有記者在場和監察的權利。」

有人說不會因為當局加強保安而被嚇怕,更批評當局在市內加裝圍板和鐵絲網的做法。

Racial Justice Network發言人Nekima Levy Armstrong說:「州長沒有聆聽我們,以有同情心動方法行事,反而運用明州財力的力量,嘗試扼殺我們的抗議,並通過設立3500萬元永久基金,引進更多執法人員。」

其他人就表示會到場,嘗試在衝突升級或演變成暴力前介入調停。

We Push for Peace組織發言人說Tre Pollard:「我們去那處確保這些年輕男女不會做出一些決定或選擇,可能會傷害他們下半生。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。